Доклад показва възходящото развитие на научните списания на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“

Наскоро публикуваният доклад на Journal Citation Reports (JCR) на Clarivate Analytics показва възходящото развитие на научните списания на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ в световноизвестната бази данни с научна информация Web of Science за 2022 г. Това съобщават от издателство „Аз-буки“.

Докладът проследява резултатите на 42 български списания в една от най-големите бази данни с наукометрични показатели. Национално издателство „Аз-буки“ – Министерство на образованието и науката, индексира в платформата седем от общо девет свои научни списания.

За първи път списанията от кръга на индекса, включващ рецензирани публикации от регионално значение и в нововъзникващи научни области – Emerging Sources Citation Index (ESCI), придобиват импакт-фактор (Journal Impact Factor – JIF). В същото време на списанията от издателството са присвоени квартили (JCI Quartile) за 2022 г., съответстващи на придобитите просентили на списанията.

Резултатите от изчисляването за 2022 г. на наукометричните показатели в Web of Science са представени в таблицата по данни на Journal Citation Reports (JCR), който е един от инструментите на Web of Science

В сравнение с 2021 г., през 2022 г. списанията, които имат Q3, нарастват двойно, което е логично следствие от увеличеното количество цитирания на статиите. Това е показател за тяхното повишено качество и засилващ се интерес към списанията на издателството.

През изминалата година списанията успешно се справиха със смяната на стандарта за библиографско цитиране, като преминаха на БДС ISO 690 2021. Продължи системната борба с подобието (плагиатството) и с други прояви на нарушение на академичната етика в статиите на списанията на издателството, посочват от "Аз-буки".

Продължава практиката да се присвоява doi идентификатор на научните статии и това също дава своето благоприятно отражение върху цитируемостта на изданията. В същото време прилагането на двойното сляпо рецензиране на статиите в изданията с верификация на рецензиите в Web of Science излезе на ново, по-високо ниво. Общо през юли 2023 г. верифицираните рецензии надвишиха 1000 – добросъвестното и системно рецензиране е залог за повишаване качеството на статиите в списанията.

Наблюдава се тенденция на разширяване кръга на авторите на научни статии и на техните рецензенти от чужбина. Включването на български научни списания в авторитетната световна научна база е признание както за екипите им, така и за качеството на публикуваните текстове. Чрез Web of Science информацията за дейността на български учени и изследователи ще достигне до още по-голям кръг читатели в цял свят.

От 2012 г. всички научни списания на „Аз-буки“ стриктно следват изискванията на международните бази данни, като част от държавната политика в областта на науката и образованието. Статиите се публикуват със заглавие, резюме и ключови думи на английски език, като всички текстове се оценяват не по-малко от двама анонимни рецензенти, посочват от издателството.

От 2015 г. до настоящия момент списанията, издавани от НИОН „Аз-буки“, са включени също така в European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) и се индексират в Central and Eastern European Online Library (CEEOL) и EBSCO. Статиите от тези списания се реферират в Google Scholar, Primo (Ex Libris) и Summon (ProQuest). В бъдеще се планира индексацията на списанията и в SCOPUS.

Национално издателство „Аз-буки“ ще продължи да спазва своята политика да публикува текстове в научните си списания без заплащане от страна на авторите, съгласно практиката на всички авторитетни научни издания по света, съобщават от издателството.