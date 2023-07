Време е фестивалите да бъдат разпознати като сериозни икономически фактори, каза директорът на A to JazZ

Време е фестивалите да бъдат разпознати отчетливо като много сериозни икономически фактори не само за града ни, но за целия регион. Това каза пред БТА Петър Димитров, основател и директор на фестивала A to JazZ, чието 12-о издание се състоя от 6 до 9 юли в София.

По думите му, у нас хората не приемат културата като вид индустрия. „Аз ги разбирам. Но аз съм тромпетист. И като свиря на улицата, ме знаят сто човека. Като отида в зала „България“, ме знаят 1048 човека и като отида, живот и здраве, на националния стадион „Васил Левски“ ще ме знаят 40 000 души. Аз правя едно и също нещо. За да свиря на улицата, не ми трябва никой, в зала „България“ ми трябват трима сценични работници и осветител, например, а за стадиона ми трябва сигурно екип от 300 души. Това вече е индустрия, а аз съм същият Петър. Само че от тези пари, които ще спечеля от националния стадион, например, 20 процента са данък добавена стойност, 10 процента от сумата, която остане след разходи, ще бъдат за корпоративен данък, ще бъдат плащани заплати, данъци и осигуровки“, разказа Димитров.

2000 АНКЕТИ

Тази година за втори път, заедно с „Алфа рисърч“, екипът на джаз фестивала в София е провел изследване на форума и неговото влияние върху местната икономика. За целта са направени над 2000 анкети, а резултатите ще бъдат обявени в края на август или началото на септември.

„През 2019 г. ние направихме първото си икономическо изследване, което включва, както и тази година, и социалният и културният аспект на фестивала. Резултатите в икономически план показаха 2.6 пъти принос в местната икономика. Това е върху инвестицията. Тоест, ако си инвестирал един лев, в местната икономика, под формата на данъци, такси и т.н., възвръщаемостта е два лева и 60 стотинки. Мисля и се надявам, че сега, тази добавена стойност ще се е вдигнала доста“, посочи Петър Димитров.

РЕКОРДЕН БРОЙ ГОСТИ ОТ ЧУЖБИНА

Директорът на A to JazZ коментира, че за първи път на фестивала тази година е присъствала толкова голяма международна делегация. „Тя беше в София по специална покана на A to JazZ, но и по повод първия у нас международен шоукейс за уърлд музика, който A to JazZ организира в партньорство с европейската шоукейс платформа за уърлд музика Upbeat. Имахме над 30 международни делегати, гости, фестивални директори, програмни директори, куратори, букъри и музикални журналисти от различни европейски фестивали и страни“, разказа Димитров.

По думите му, отзивите на международните гости както от шоукейса, така и от професионалната музикална конференция A to JazZ Talks, са били изключително позитивни. „Толкова бяха силни емоциите на тези хора, които са виждали десетки и стотици фестивали по света, че чак ми ставаше неудобно, ако трябва да съм честен“, каза той.

ОБРАТНИ ТЕНДЕНЦИЯ

Петър Димитров допълни, че в разговор с чуждестранните си колеги, присъствали на фестивала, обратната връзка е, че в София се забелязва обратна тенденция от тази на Запад.

„Имах снощи възможността да си говоря с една колега от Нидерандия, и това е всъщност обратна връзка от доста от делегатите и артистите, като и Джон Маклафлин каза нещо подобно миналата година – че развитите вече западни пазари са толкова закостенели, че не работят ефективно за развитие на нова публика. Тоест, потенциално джазът и по-нишовите жанрове са застрашени на вече развитите пазари от това, че много трудно се вкарват младите хора в концертните зали“, коментира директорът на A to JazZ.

ОТЗИВИТЕ, АРТИСТИТЕ, НИВОТО

Емоцията на публиката е била сред акцентите, направили най-силно впечатление и на изпълнителите и тази година, допълни той. Димитров разказа, че барабанистът на Билал, който участва във втората вечер на A to JazZ, бил изпратил съобщение на хедлайнера в последния фестивален ден Лакиша Бенджамин. „Беше й написал, че шоуто е минало невероятно, страхотен концерт и да е готова за огромната енергия, която публиката изпраща към сцената. А пък музикантите я връщат към нея. И Лакиша Бенджамин беше много екзалтирана вчера на сцената. Непрекъснато говореше за България и за публиката. Каза, че тя не е свирила при толкова много хора, и то с такъв емоционален заряд, толкова жива, толкова топла публика“, каза директорът на фестивала.

По думите му, на A to JazZ се програмират музика и артисти, които никога не са идвали в България. „Част от тях са наистина огромни звезди, друга част от тях не са толкова известни, а трета част от тях никой никога не ги е чувал. Има обаче 20 хиляди души, които стоят пред сцената и слушат концерт. Да, всички са на открито, някои си говорят, виждат се с приятели и т.н. Огромна част от тази публика стои отпред и слуша концерт. Те са на фестивала, за да слушат музика и да подкрепят своето фестивално преживяване с хубави питиета и храна. Но те са на концерт и това е видно“, каза той. Публиката е невероятна и аз съм й благодарен, публиката прави и е A to JazZ, заедно с изпълнителите, посочи Димитров.

Той разказа, че след 12 години развитие на тази платформа, резултатите са вече видими на българската джаз сцена. „Ролята на България на европейско равнище по отношение на джаз импровизационната музика, уърлд музиката е вече все по-видима и по-значима. Това, от друга страна, обуславя целия регион, не само България, като източник на нова музика и ново съдържание за европейските пазари и сцени, което всъщност е ключово“, каза Петър Димитров.

Според него, основен проблем за България е, че произвежда качествена продукция, която обаче е почти невъзможно да достигне международния пазар. „Съжалявам, че говоря за изкуство и пазар, но всъщност това е действителността. Сцената е нашият пазар, на който нашето изкуство, това, което ние сме се учили цял живот и сега работим, а именно да бъдем музиканти, се реализира“, коментира той.

ИЗНОС НА МУЗИКА

Димитров допълни, че една от целите на A to JazZ е именно това – да допринесе за развитието на българската музикална сцена на международно ниво. „Ние не започнем ли да изнасяме нашата продукция, няма смисъл да я произвеждаме и да си я свирим помежду си на нашия малък вътрешен пазар. Като всяко нещо, произведено в България, то трябва да търси реализация и ние се опитваме максимално да спомогнем за нейното реализиране“, каза той.

Резултатите след първия международен шоукейс в рамките на A to JazZ са поне пет-шест ангажимента за част от присъстващите осем артиста, разказа Петър Димитров. По думите му обаче това е само началото. „Програмните директори не работят толкова на емоционално ниво. Слушат, записват си, оценяват, мислят, слагат го на масата с колегите си. Така че ние очакваме този резултат минимум да се удвои, ако не и утрои“, каза той.

ЗЕЛЕН ФЕСТИВАЛ

Тази година фестивалът A to JazZ премина под надслов Be green, please recycle (Бъди зелен, рециклирай) и призова към мащабно разделно събиране, екологично придвижване и еко наздравици в новите фестивални чаши за многократна употреба. Според Петър Димитров е рано да се каже дали очакванията за зелен фестивал са били оправдани. „Ще трябва да прегледам в дълбочина, да излязат цифрите и т.н. Но ние нямаме претенцията в момента да кажем: „Ние сме зелен фестивал, пък вие не сте“. Ние имаме желание да вървим в тази посока и да се развиваме като фестивал, който оставя все по-малко следи след себе си“, коментира той.

По думите му, екипът на A to JazZ обича всяка тревичка в „Южен парк 2“, който се е превърнал в дом на фестивала. Заради това те работели в посока мястото да бъде не само чисто и съхранено, но и развивано. „В това отношение започваме усилия с местната управа най-накрая да можем да изградим електрическо табло, за да можем да премахнем тези дизелови генератори. Защото другата ни алтернатива, която получихме от колеги в Европа, е да започнем да си купуваме от други страни така наречения възобновяем дизел. Това е една подобрена формула на биодизела, но е самоубийствено, защото, всъщност, цената му е три евро и половина на литър. Ние нямаме право да го внесем по различен начин, освен във варели, което означава, че трябва да се карат три тира от някоя далечна страна в Западна Европа. Така че отпечатъкът накрая ще е същият“, посочи Димитров.

НОУ-ХАУ, ПРИЗНАНИЕ, 60 МИЛИОНА ЗРИТЕЛИ

Според него е важно да се работи за подобряване на цялостната среда, за да могат всички участници във фестивалния сектор да работят в по-добра и предвидима среда. „Другото, което не е за изключване, е да бъдат все по-конкурентоспособни, включително и пазарно на другите и регионални вече по-развити пазари от нас като Румъния, Гърция, Турция, Северна Македония“, посочи той.

Петър Димитров коментира още, че в сектора са необходими и чуждестранни инвестиции и ноу-хау, което да се адаптира обаче към българската действителност.

За партньорството на A to JazZ с най-голямата телевизия за сценични изкуства в света – Мezzo, което продължава и тази година, директорът на фестивала разказа, че то се е „появило изневиделица“ през 2018 г. „Те написаха един имейл, в който ни разказват как са ни гледали отразяващо видео от някъде и им е допаднало. Писаха, че са много впечатлени от това, което виждат, искат да го видят на място и да евентуално да го снимат. Това се случи 2019 г. Едно от трите неща, които заснеха, беше концертът на Ghost-Note, който след това се превърна в едно от най гледаните видеа по време на ковид. Защото те го пуснаха на 5 декември 2019 г. и няколко месеца по-късно започна ковид. И те излъчваха фестивала до 2021 г.“, разказа Димитров.

През 2022 и 2023 г. Мezzo отново са снимали джаз форума, като тази година обаче имат по-малко по обем реализирани продукции. Това е поради тези двегодишни периоди, но отново сме в техния ефир и продължаваме да работим изключително добре с тях, коментира директорът на фестивала.

„Важното е всъщност, че ние сме там, сред елита, буквално, на културното съдържание. И някак си достига до тази публика на Mezzo от 60 милиона зрители в цяла Европа. Убеден съм, че това влияе позитивно върху имиджа на България. Защото там пише „София, България“ през цялото време и ние много държим на това. Ние рекламираме дестинация България, включително по време на излъчванията с рекламен телевизионен клип на Министерството на туризма“, коментира Петър Димитров.