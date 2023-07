Джудит Хил излиза на сцената в третата вечер на A to JazZ

Джудит Хил излиза на сцената на A to JazZ тази вечер в София, съобщават от екипа на фестивала.

Тя ще представи албума Baby, I’m Hollywood, издаден преди година. На сцената на A to JazZ тя ще е в музикалната компания на семейството си – пианистката Мичико Хил и фънк изпълнителя Pee Wee Hill, както и на инструмента Hammond organ B3.

„Исках да олицетворя Холивуд като жена, която оцелява. В моята кариера минах през толкова много върхове и падини и шоуто трябва да продължи. Посланието е да бъдеш постоянен, да изнасяш цялата си болка и твоята лична история на сцената“, казва Джудит Хил.

Джудит Хил записва първата си песен на четиригодишна възраст. Работила е с имена като Елтън Джон, Принс, Джон Леджънд, а Майкъл Джаксън я избира за дуетен партньор в турнето си This is it преди кончината му през 2009 г.

Професионалният възход на Хил е разказан в спечелилия „Оскар” документален филм 20 Feet from Stardom, който й носи награда „Грами” за приноса й към саундтрака на филма. Дебютният й солов албум Back in time е продуциран от Принс и последван от още три студийни албума.

Фънк-соул вълната в третата фестивална вечер започва с изпълнение от Funkilicious. Формацията е създадена от седем млади професионални музиканти – Иван Лазаров (вокал), Цветан Маринов (китара), Гален Николов (саксофон), Валентин Атанасов (тромпет), Йоанна Цветкова (пиано), Мартин Стоянов (бас) и Ивайло Манев (барабани).

Българската поп, R&B и джаз певица Криста (Кръстина Кокорска) ще представи за първи път на голяма сцена дебютния си албум „У дома”. В едноименната песен използва български фолклорни елементи. Ще се изяви в Борислав Бояджиев – барабани, Стефан Стефанов – кийборд, Александър Обретенов – бас, Владислав Мичев – тромпет и кийборди, Ангел Дюлгеров – китара. Аранжиментите са на Борислав Бояджиев-Борче.

В София ще пристигне и саксофонистът Никола Банков от Словакия, който миналата година издаде първия си албум Dream chaser, заедно с тромпетиста Ранди Брекър, който казва, че “музиката му се противопоставя на категориите, имайки свой собствен поджанр, някъде между джаз, фънк, рок и гръндж“. Алт саксофонист, композитор и концептуалист, 24-годишният Банков е носител на престижни музикални награди и е в списъка на списание Forbes „30 под 30”. Дебютният му албум от 2019 г. – Bright Future, получава една от наградите за най-добър джаз албум на годината в Словакия.