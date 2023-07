Ще се откаже ли Мадона от музикалните експерименти

Феновете на Мадона бяха в шок и ужас през изминалите няколко дни, след като стана ясно, че Кралицата на попа е била приета в интензивно отделение на клиника в Ню Йорк с тежка бактериална инфекция. Състоянието на певицата се влошило на 24 юни. Според светски издания тя колабирала и била откарана по спешност в клиниката. Новината за хоспитализацията й беше съобщена обаче няколко дни по-късно, на 28 юни, от мениджъра й Гай Озири. През това време, както написаха сайтът Ти Ем Зет и в. „Сън” Мадона е била в много тежко състояние, била интубирана, а близките й били предупредени да очакват най-лошото. На 29 юни бе съобщено, че Мадона е била изведена от интензивното отделение, а ден след това стана ясно, че тя е била изписана и вече си е у дома в Ню Йорк. Според редица медии обаче певицата все още е на легло, не можела да стане, продължавала да повръща.

Заради влошаване на здравословното състояние на Мадона началото на предстоящото й турне засега се отлага за неопределена дата.

Преди да рухне физически, Мадона в продължение на месец е имала повишена температура, която криела от антуража си от страх, че това ще наложи отлагане на турнето й. Месеци наред тя и екипът й работили за осъществяване на това шоу. И подготовката налагала големи физически усилия от страна на Мадона, за да се покаже тя на сцената освен като Кралица на песента и като Кралица на танца. Според роднини на певицата през последните два месеца тя буквално е изчерпала силите си, пише „Дейли мейл”. Мадона си мислела, че е все още млада, отказвала да приеме реалността, била убедена, че е несломима, но накрая рухнала.

Турнето, за което се подготвяше така трескаво, интензивно и агресивно Мадона, трябваше да отбележи 40 години от началото на музикалната й кариера, започнала през далечната 1983 г. През тези четири десетилетия Мадона създаде много не само в музиката, но и във филмовата индустрия. В музикален план тя издаде 14 студийни албума - "Madonna" (1983), "Like a Virgin" (1984), "True Blue" (1986), "Like a Prayer" (1989), "Erotica" (1992), "Bedtime Stories" (1994), "Ray of Light" (1998), "Music" (2000), "American Life" (2003), "Confessions on a Dance Floor" (2005), "Hard Candy" (2008), "MDNA" (2012), "Rebel Heart" (2015), "Madame X" (2019). Към тях трябва да се добавят и 3 филмови саундтрака, 7 компилации и 3 албума с изпълнения на живо. Мадона е продала 300 милиона копия от записите си, а 9 от албумите й са достигнали номер едно в класацията „Билборд 200”.

Изразена в сингли, кариерата на Мадона включва над 100 сингъла, от които тя е продала 100 милиона копия. Според „Билборд” певицата е най-успешната солова изпълнителка в историята на класацията „Хот 100” с общо 63 хита в челната десятка.

Финансовото изражение на всичко това се оценява на между 590 - 800 милиона щатски долара. А „Форбс” постави Мадона начело на класацията си за най-печеливша музикантка 11 пъти от 80-те години на миналия век досега. Книгата „Рекордите на Гинес” я включи в различни годишни издания с няколко рекорда, сред които и този за звукозаписна изпълнителка с най-големи продажби в света. От продажби на билети на турнетата Мадона е получила 1,5 милиарда долара. Тя си остава и единствената изпълнителка, която е продала над 100 000 билета за два самостоятелни концерта - този в Парк дьо Со в Париж, част от турнето й „Кое е това момиче”, на който присъстваха 130 000 зрители, и този в Рио де Жайнеро на стадион „Маракана”, който беше част от турнето й „Момичешкото шоу” и който беше гледан от 120 000 зрители. Мадона има 7 награди Грами и 20 видеомузикални награди на Ем Ти Ви. Самият факт, че за рекордите на Мадона има отделен раздел в страницата за нея в Уикипедия, говори много за постигнатото от нея през тези 40 години в музиката.

През годините Мадона е била на 11 световни турнета - "The Virgin Tour" (1985), "Who's That Girl World Tour" (1987), "Blond Ambition World Tour" (1990), "The Girlie Show" (1993), "Drowned World Tour" (2001), "Re-Invention World Tour" (2004), "Confessions Tour" (2006), "Sticky & Sweet Tour" (2008–2009), "The MDNA Tour" (2012), "Rebel Heart Tour" (2015–2016), "Madame X Tour" (2019–2020).

Турнето "Madonna: The Celebration Tour" трябваше да започне на 15 юли във Ванкувър в Канада и включваше 84 етапа в Северна Америка и Европа, като беше планирано да приключи на 30 януари в Мексико догодина.

Освен в музиката, през тези 40 години кариера Мадона се е изявявала и в киното, в 27 пълнометражни филмови продукции, от които в 22 е била актриса, а 2 е режисирала, показва справка в Уикипедия. Тя е участвала и в 10 късометражни филма, 3 театрални пиеси, появявала се е в 10 епизода на телевизионни продукции и в 16 реклами.

Мадона стои и зад много брандове, компании, благотворителни инициативи.

Случилото се сега с Кралицата на попа сплоти феновете й, пишат италиански издания, интересуващи се тези дни също много внимателно от певицата предвид италианското й потекло. В последно време почитателите на на Мадона бяха доста разединени в мнението си за нея. Най-вече заради серията от видеоклипове, които тя засне в домашни условия и публикува в младежки социални мрежи като ТикТок, на които се явяваше доста разголена. Много фенове адмирираха смелостта на Мадона да се показва в този вид на 64 години, но други бяха отвратени и смятаха, че тя трябва да се държи по-достойно за възрастта си. Трети направо обвиниха Мадона, че е изгубила разсъдъка си.

Самият външен вид на Мадона се промени много в последно време и според някои нейни почитатели тя изглежда нечовешки, със застинало и подпухнало лице, изгубило способността си на естествени гримаси. Мадона изглежда и неестествено наедряла в някои участъци на тялото, а на някои кадри косата й сякаш е оредяла. Всичко това предизвика доста коментари по адрес на певицата. Мнозина заподозряха, че тя се е подложила на разкрасителни процедури, за да излъже не особено успешно напредването на възрастта. Нейни критици казаха, че тя е символ на човека, който не може да се примири с изгубената младост.

Но не бива да се забравя, че в последно време Мадона имаше и проблеми с придвижването. По време на последното си турне, както тя подели впоследствие, тя куцала и страдала от неописуеми болки. Накрая се наложило да се подложи на ендопротезиране на тазобедрената става, след което възстановяването било бавно, а мобилността на певицата нямало как да се възстанови бързо и всичко това нямало как да не доведе до натрупване на килограми.

Но и тези обяснения не помогнаха на Мадона да се избави от критиките. Кулминацията им беше на 5 февруари, когато тя представи изпълнители, наградени на церемонията за връчването на наградите Грами. Това беше и първата поява на Мадона на голямо музикално събитие след периода на ковид пандемията. И светските издания, и критиците на певицата не й спестиха жлъчните коментари. „Феновете на Мадона са в потрес от новото й лице на церемонията по връчване на наградите Грами”, написа изданието „Пейдж сикс”, а „Тайм” коментира, че лицето на Мадона на церемонията е показало, че да остаряваш елегантно е просто мит. Всеки път Мадона реагираше на критиките смело, но вероятно всичко това е засилило психическия натиск над нея, особено сега, когато тя се е готвела за турнето. Кадри, направени по време на подготовката и малко преди певицата да бъде приета в болница, я показват поотслабнала, но в регистъра на нездравословната и изтерзана слабост, коментират светските медии.

Мнозина критици на вида на Мадона, забравили нейните постижения в музиката, я съпоставиха в последно време с други остаряващи дами, като например с Анди Макдауъл. С няколко месеца по-възрастна от Мадона, тя завладя червените килими на кинофестивалите с елегантни и семпли тоалети и най-вече със сивите си къдрици, които упорито отказва да боядисва, защото, както сама споделя, приема напълно възрастта си. Паралел се прави и между Мадона и Хелън Мирън, която пък на 77 години си позволява да позира на червените фестивални килими със закачливи ярки тоалети, но с ослепително бяла коса и „мириада" от бръчки и която споделя, че не се стреми да изглежда по-млада, защото просто вече не е млада.

В последните трудни за Мадона дни до нея неотлъчно са били нейните роднини, коментират светски издания. А нейното семейство е огромно – тя има общо 6 деца. Две биологични - Лурдес Леон (26) и Роко Ричи (22), и 4 осиновени - Дейвид Банда (17), Мърси Джеймс (17) и близначките Стела и Естер (10). Мадона има и три сестри – Паула, Мелани и Дженифър и трима братя - Мартин, Кристофър и Марио. За всички тях тя е опора, тъй като е начело, образно казано, на една огромна империя – Империята на Мадона, със своето финансово богатство и имуществено състояние.

Фактът, че в продължение на месец Мадона е криела, че не се е чувствала добре, също породи доста голяма дискусия. Първо това напомни за епохата на КОВИД пандемията, в която някои укриваха симптомите си от страх да не бъдат изолирани или заклеймени. Това е често поведение и през други пандемии.

Пренебрегването на първите симптоми на едно заболяване също се дискутира тези дни и във връзка с това, че в случая с Мадона става дума за човек, който има финансовата възможност да си позволи своевременно лечение в най-добрата болнична клиника, стига да поиска.

Сега въпросът е дали Мадона ще осъзнае през каква опасност е преминала и дали това ще я убеди да се откаже от експериментите. С гореспоменатите си музикални, а и филмови постижения, тя е напълно способна да направи смелата крачка на отказа. И вместо затормозяващи турнета, в които тя е в центъра на шоуто на сцената, тя би могла да режисира мюзикъл, вдъхновен от кариерата й, да продуцира биографичен филм за себе си, да е муза за още биографични книги, да продуцира кариерата на млади изпълнители, да открие школа за млади таланти, да е създател на пътуващо музикално шоу, в което други да изпълняват най-популярните й хитове и емблематичните й танци, докато тя се наслаждава на всичко това от първия ред и продължава спокойно да създава студийна музика и впечатляващи клипове.

Мадона е една от малкото оцелели от едно златното поколение на соловите изпълнители. Част от него бяха и Уитни Хюстън, Принс, Майкъл Джексън и Джордж Майкъл. Всички те си отидоха не навреме, през последните 14 години. Неотдавна тази звездна група напусна и Тина Търнър. Никой не би искал сега Кралицата на попа да слезе от житейската сцена, при условие че тя има още много какво да даде на идните поколения.