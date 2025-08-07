Подробно търсене

Теодора Йорданова
Светът е преживял третия най-топъл месец юли, откакто се води статистика
Снимката е илюстративна: AP Photo/Francisco Seco
Рим,  
07.08.2025 17:16
 (БТА)

Светът е преживял третия най-топъл месец юли, откакто се води статистика, предаде Асошиейтед прес, като цитира Службата за климатични промени "Коперник" на Европейския съюз. Въпреки малко по-ниската глобална температура, учените смятат, че екстремалните явления, включително горещини и смъртоносни наводнения, са продължили и през този юли.

„Две години след най-горещия юли в историята на наблюденията, поредицата от глобални температурни рекорди приключи – засега. Но това не означава, че промяната на климата е спряла“, казва Карло Буонтемпо, директор на Службата за климатични промени „Коперник“. „Продължаваме да ставаме свидетели на ефектите от затоплящия се свят“, допълва той.

Според "Коперник" новите температурни рекорди и екстремно време могат да бъдат очаквани, ако концентрацията на парникови газове в атмосферата не бъде намалена. На 25 юли в Турция е регистрирана най-високата температура в историята на страната от 50,5 градуса по Целзий, докато властите се борят с горските пожари.

Въпреки че не е бил толкова горещ колкото юли 2023 г. и юли 2024 г. (съответно първи и втори според рекорда), средната температура на земната повърхност миналия месец е била с 1,25 градуса по Целзий над нивата от прединдустриалния период (1850 г.-1900 г.), преди хората да започнат масово да горят нефт, газ и въглища, съобщават от службата „Коперник“.

Според нея средната глобална температура на въздуха през юли 2025 г. е достигнала 16,68 градуса по Целзий, което е с 0,45 градуса над средните температури за месеца през периода 1991 г.-2020 г.

Парниковите газове, които се освобождават от горенето на изкопаеми горива като бензин, нефт и въглища са основната причина за климатичните промени.

Джулиeн Николас, учен от службата „Коперник“, казва, че е важно да погледнем намаляването на температурата през миналия месец в контекста на две аномално горещи години. „Ние наистина излизаме от поредица от глобални температурни рекорди, които продължиха почти две години“, отбелязва той и добавя, че докато дългосрочната тенденция за затопляне съществува, екстремалните явления на времето ще продължат.

