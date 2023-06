Джейсън Мраз издаде осмия си студиен албум

Джейсън Мраз се завърна към попмузиката в осмия си студиен албум "Mystical Magical Rhythmical Radical Ride", издаден миналата седмица. Заглавието - "Мистично, вълшебно, ритмично, радикално пътуване" показва отношението на певеца към живота като нещо завладяващо и непредвидимо.

Въпреки желанието за жизненост и оптимизъм след пандемията още в началото на записите трагедия застига певеца - умира вторият му баща, към когото той е много привързан. Малко след това майка му се разболява от рак и той пътува непрекъснато от Калифорния до Вирджиния, за да я подкрепя, докато се лекува. Все пак успява да се съсредоточи върху красотата и вълшебството.

Джейсън Мраз каза в интервюта преди излизането на албума, че съзнателно се е старал да вплете в него денс и диско мотиви.

Водещият сингъл "I Feel Like Dancing" от албума излезе още през февруари. Той е позитивен, като във видеото певецът танцува на път за сватба. Последва романтичния "Pancakes & Butter".

Албумът започва със звън и мелодия, напомнящи за обстановка за медитация в "Getting Started". Внушението е, че въпреки предишни трудности, това не е краят. Темпото се ускорява и песента става многопластова, с оркестър и хор. Усещането е, че започва приключение.

Следват песни с живи и запомнящи се мелодии - "I Feel Like Dancing", "Feel Good Too", които олицетворяват безгрижие и оптимизъм. "Disco Sun" е смесица от диско и контракултура, с вътрешно напрежение, създадено от бързото изговаряне на думите, което разграничава песента от останалите. "Irony of Loneliness" е нежна и приглушена. В "Little Time" певецът споделя, че е уязвим и размишлява за живота си. "You Might Like It" е успокояваща и насърчава да преследваме мечтите си. Последната песен "If You Think You've Seen It All" е оптимистична и приканва слушателите да приемат пътешествието и да видят докъде ще стигнат.

"Умело изпипан и мелодично хипнотизиращ", пише "Рифмегъзин" за "Mystical Magical Rhythmical Radical Ride".

"Чувството, което изпитвам, когато чуя нова песен на Джейсън за първи път, е сякаш съм увит в топло одеяло насред хаоса", споделя негов фен в Ютюб.

Джейсън Мраз става известен с дебютния си студиен албум "Waiting for my Rocket to Come" през 2002 г. Предпочитаният му стил е фънк и реге. Третият му албум "We Sing, We Dance, We Steal Things" от 2008 г. му носи две награди "Грами" за песните "Make It Mine", and "Lucky" с Колби Калей. Водещият сингъл от него "I'm Yours" е може би най-известната му песен. Най-високо в класацията на "Билборд" Джейсън Мраз достига с четвъртия си албум "Love Is a Four Letter Word" (2012) - до второ място.

Джейсън Мраз е въведен в Залата на славата на авторите на песни.