Международна конференция за звездни изследвания се организира в София

Международна конференция на тема "Звездна променливост, звезди в кратни звездни системи," с участието на 50 учени от 15 европейски страни по проекта "Разкриване на Млечния път с Gaia" ("COST Action #18104 MW-GAIA: Revealing the Milky Way with Gaia") се организира в "София тех парк" от 6 до 8 юни. Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (НАО) към Българската академия на науките (БАН) е домакин на събитието, с представители на научната общност от Италия, Испания, Франция, Гърция, Чехия, Полша, а също от САЩ и Чили, съобщиха организаторите.

Сателитът на космическата мисия Gaia на Европейската космическа агенция (ESA) е в действие от декември 2013 г. и се очаква да работи до 2025 г. Той извършва прецизна астрометрия: измерване на положенията, разстоянията и движението на звездите с изключителна точност. Целта на мисията е да създаде най-големия и най-прецизен 3D космически каталог досега, с общо около 1 милиард астрономически обекта, главно звезди, но също и планети, комети, астероиди и квазари. Мисията Gaia създава детайлна триизмерна карта на астрономическите обекти в целия Млечен път и картографира техните движения. Това масивно изследване дава на учените безпрецедентната възможност за анализ на важни въпроси, свързани с произхода, структурата и еволюцията на нашата Галактика.

Международната конференция в София се фокусира върху въздействието, което мисията Gaia има върху редица характеристики на звездната променливост - вътрешна, предизвикана от процеси във вътрешността на пулсиращите звезди и външна, дължаща се на геометрията на компонентите при кратните звездни системи. Променливостта на звездите има решаваща роля за разбирането на редица процеси във Вселената - от еволюцията на звездите през скалата на разстоянията до изследването на структурата и формирането на Млечния път. Последният каталог DR3 на мисията Gaia - вече публикува криви на блясъка и многобройни звездни параметри за около 10,5 милиона променливи източници. Очаква се този брой да се увеличи няколко пъти в следващия каталог, DR4.

COST (European Cooperation in Science and Technology - Европейско сътрудничество в науката и в технологиите) е организация за финансиране на мрежи за научни изследвания и иновации. Тя обединява изследователски инициативи в Европа и извън нея, и дава възможност на изследователите да развиват своите идеи във всяка научна и технологична област, като ги споделят помежду си. Организацията осъществява т.нар. COST акции, всяка с продължителност четири години. Една от тях е "MW-GAIA: Revealing the Milky Way with Gaia".