Нидерландският космолог проф. Хенк Хукстра ще изнесе лекция за тъмната материя в София

Проф. Хенк Хукстра - космолог в Европейската космическа програма „Евклид“ и преподавател в университета в Лайден, Нидерландия, ще пристигне в София за фестивала „Shapeshift“. На 3 юни той ще изнесе лекция на тема „Into the Dark: an Exploration of the Universe“, съобщават организаторите.

В рамките на събитието проф. Хукстра ще говори за връзката между творческото мислене и науката. Участниците във фестивала ще научат повече за програмата „Евклид“ на Европейската космическа агенция, която ще проучва тъмната материя и тъмната енергия в съвместна мисия със SpaceX през месец юли.

Всички събития от „Shapeshift“ ще се състоят в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в периода от 2 до 4 юни. Изкуствен интелект, природосъобразна архитектура, роботика, креативно програмиране, космология, блокчейн и NFT, изкуство и активизъм са част от темите, които ще бъдат засегнати в предстоящото, трето издание на форума. Темата на фестивала е „Непознатото като творческа сила“.

Александр Гла от галерията за дигитално изкуство „NFT Factory“ в Париж ще говори за технологиите и ще представи изложба на галерията, демонстрираща възможностите на блокчейн. Аликс Мартинез и Хуан Реал от испано-нидерландският творчески тандем ONUT ще говорят за човека и машината в контекста на творческото мислене. Във фестивала ще участват още архитектът Гергана Русенова, която работи в Австралия и Германия и дизайнерите Амели Дин и Ирис Купен.

Посетителите ще могат да се включат и в три уъркшопа, по време на които ще експериментират с нови идеи, техники и инструменти, разказват организаторите.

„Винаги са ме вълнували иновациите и отражението им върху всяка област от живота. От тази година разработваме серия събития на тема постоянната дигитална и технологична трансформация, случваща се толкова бързо, че ни е трудно да я проследим. „Shapeshift“ е за всичко ново – идея, технология, промяна – което дава отражение върху културата, изкуството и дизайна, върху работата и човешките взаимоотношения, активизма и социалната дейност, екологията“, коментира Мария Тодорова, основен куратор на фестивала. / ГН