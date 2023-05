Миниалбум събира отново след десетилетия певицата Белинда Карлайл и авторката на песни Даян Уорън

Подходящо за албум, наречен "Kismet" ("Късмет"), творческото събиране на американската певицата Белинда Карлайл и известната авторка на песни Даян Уорън, които не са работили заедно от десетилетия, става случайно, предаде Асошиейтед прес.

Уорън, която е автор на световни хитове като "I Don't Want to Miss a Thing" на "Аеросмит" и "Un-Break My Heart" на Тони Бракстън, се занимава със собствените си дела в кафене в Лос Анджелис, когато към нея се приближава непознат.

Той се представя за сина на Белинда Карлайл, вокалистката на "Гоу-гоус" - най-успешната женска рок група на всички времена, която по-късно става солова изпълнителка с хитове като "Heaven Is a Place on Earth".

Уорън, която не е поддържала връзка с Карлайл, е изненадана, че певицата има голям син. Случайната й среща с Джеймс Дюк Мейсън се оказва "късметлийска" - авторката на песни има страхотна нова песен, "Big, Big Love". Тя я е написала току-що и търси идеалния изпълнител.

Резултатът от тази случайна среща е "Kismet" - миниалбум с пет песни. Той включва издадения през март сингъл "Big Big Love" и събира отново Уорън и Карлайл, които за първи път работят заедно през 1987 г. над втория солов албум на певицата "Heaven on Earth".

И петте песни са написани от Уорън. Карлайл ще ги включи в сетлиста за предстоящото си американско турне. Концертната обиколка започва на 1 юли в Джорджия и ще има спирки в Уисконсин, Илинойс, Охайо, Масачузетс, Ню Йорк, Невада и Калифорния.

Миниалбумът "Kismet", който излиза на музикалния пазар на 12 май, може да не е краят на сътрудничеството между Белинда Карлайл и Даян Уорън, които обмислят да се завърнат в звукозаписното студио.