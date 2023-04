Групата Interpol идва за първи път у нас

Инди рок групата от Ню Йорк - Interpol, ще има концерт на 21 юни, за първи път на българска сцена, съобщават организаторите от „София мюзик ентърпрайсис“ (СМЕ).

Събитието е на стадион „Юнак“. Групата е популярна от саундтрака на „Анатомията на Грей“ и „Антураж“, а геймърите няма как да не ги разпознаят от култовите аудио селекции в игрите Guitar Hero, Rock Band и True Crime, коментира от СМЕ.

„Едва ли има фен на инди рока, който да не слуша или да не е чувал за Interpol. Тяхната музика, като прегръдка от някого, за когото не сте подозирали, че съществува, но някак си винаги е бил там и се е грижил за вас, е тъмен еликсир за всяко сърце с рана. Над два милиарда слушания в света, над три милиона продажби, Interpol са емблематични и са катарзисно изживяване на живо“, разказват от СМЕ.



Преди година Interpol издаде седмия си студиен албум - The Other Side of Make-Believe (От другата страна на измислиците). Албумът е обявен за номер 1 за годината от списание Pitchfork и е описан като педантичен, красив и натрапчив (Los Angelis Times).

„Това е точната формула, която експлодира в концерти с Arctic Monkeys, Spoon и други и в участия на едни от най-големите фестивални сцени в света като Coacella и Lollapalooza, както и солд-аут концерти в Нюйорксия Medison Square, Alexandra Palace и Royal Albert Hall, Лондон“, допълват от СМЕ.

