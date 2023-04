За първи път в България звучи концерт за цигулка и оркестър на Пануфник, вдъхновен от Йехуди Менухин

За първи път в България ще бъде изпълнен Концерт за цигулка и струнен оркестър на водещия полски композитор Анджей Пануфник, вдъхновен от майсторството на Йехуди Менухин. Събитието е част от концерта „Преобразена нощ“ на камерния ансамбъл „Софийски солисти“, съобщават организаторите.

Както писа БТА, датата е 19 април, а мястото - Централният военен клуб в София.

„Пануфник показва в пълна сила дълбочината на израза и красотата на изящните цигулкови звуци, като допълнително ги подчертава и задълбочава чрез хомогенния цвят на струнния оркестър, съпровождащ солиста. Концертът за цигулка е сред най-често изпълняваните произведения на Анджей Пануфник. Изтънченият звуков свят на композицията съблазнява слушателя със своята красота и топлина от първата нота до последната“, разказват музикантите.

Маестро Константин Добройков ще поведе камерен ансамбъл „Софийски солисти“ в концерт с програма от творби на Анджей Пануфник и Арнолд Шьонберг. Солист ще бъде цигуларката София Проданова.

Макар с право да се смята за революционер в музиката на 20-и век и изобретател на 12-тоновата система (додекафония), Шьонберг всъщност е най-известен сред широката публика с една от ранните си тонални творби. „Просветлена нощ“, неговият опус 4, е първото значимо произведение на композитора и е сред върховите постижение на късния романтизъм. Творбата е написана през 1899 г. и е вдъхновена от едноименната поема на Рихард Демел (1896).

На 18 март 1902 г. „Просветлена нощ“ прозвучава за първи път във Виена - в една вечер с квартета на Херман Греденер и квинтета на Йоханес Брамс. Музиката на „Просветлена нощ“ неведнъж е служила за основа на балетни постановки. От тях най-известен е балетът на Антъни Тюдор „Огненият стълб“ (1942), поставен в Театъра на балета, в Ню Йорк.

Гост-солист е София Проданова, която през 2022 г. влиза в топ 3 на лауреатите в престижния международен конкурс на името на Бах в Лайпциг. Със своята барокова цигулка тя става първата българка, взела награда в над 60-годишната история на конкурса.

Пловдивската цигуларка София Проданова гради кариера в различни стилове – от ранна барокова до съвременна музика, изявява се и като импровизатор. Обучението си по цигулка започва в Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков" в Пловдив при Евгения Ночева. През 2014 г. получава пълна стипендия и място в Yehudi Menuhin School. Там работи с преподаватели като Даяна Галвидите, Джена Шери, Наташа Боярски, Андраш Келер, Алина Ибрагимова, Робърт Левин и др.

От 2017 г. София учи в Guildhall School of Music and Drama, Лондон, в класа по цигулка на Дейвид Такено, барокова цигулка при Павло Безносюк и импровизация с Дейвид Долан. В периода 2020-2022 г. София е в Arcangelo - британски ансамбъл за старинна музика, с който свири в „Уигмор хол“ с партньори като цигуларката Луция Ибрагимова, мандолиниста Ави Авитал, сопраното Каролин Съмсън, записва дискове с челиста Никола Алтщед, контратенора Тим Мийд, а през 2021 г. участва в изпълнението на „Матеуспасион“ от Й. С. Бах на BBC Proms в Роял Албърт Хол.

От 2014 г. София учи и партнира с пионера в класическата импровизация Дейвид Долан. От 2019 г. е част от научно изследване, свързано с импровизацията по време на концерт, както и импровизационното състояние на ума, по време на изпълнение на композиран репертоар. Проектът включва професори от Imperial College, London, Tokyo Institute of Technology & Guildhall School of Music and Drama. Това дава отпечатък в стила на свирене на София - спонтанност, взимане на рискове и неповторяемост.

София живее в Лондон и е сред основателите на ансамблите Apollo's Cabinet и Parnassus.

/ДД