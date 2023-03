Българската академия на науките ще отбележи Световния ден на водата и Световния ден на метеорологията

Българската академия на науките (БАН) ще отбележи Световния ден на водата и Световния ден на метеорологията днес и утре. Честването е по инициатива на Института за изследвания на климата, атмосферата и водите при БАН (ИИКАВ-БАН), Българската асоциация по водите (БАВ) и с подкрепата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), съобщи пресцентърът на БАН.

Откриването е на 22 март, в 10:00 часа, в зала "Проф. Марин Дринов" на БАН.

Директорът на ИИКАВ член-кореспондент Екатерина Бъчварова ще приветства гостите на двудневния форум. Поканени да участват са министрите на околната среда и водите д-р инж. Росица Карамфилова, и на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков.

Победителите във фотоконкурса "Природата на водата" ще бъдат наградени по време на форума. Изложбата може да бъде видяна в БАН до 24 март.

Програмата предвижда дискусии по важни за България теми, като управлението на водите в страната, водните ресурси в условията на климатични промени, иновативни технически решения за намаляване на човешкия отпечатък върху природата, качество на атмосферния въздух и здраве, опазването на околната среда, адаптирането на програмите за обучение на ученици и студенти, и други. Представители на управляващите органи, висшите и средни училища, на бизнеса и учени ще изнесат доклади.

Официална тема на Световния ден на водата за 2023 година е "Ускоряване на промяната" (Accelerating Change). Това означава намиране на много по-ефективни начини за използване на световните ресурси на вода на всички нива - континенти, държави, градове и граждани.

Официална тема на Световния ден на метеорологията за 2023 година е "Бъдещето на времето, климата и водата през поколенията" (The Future of Weather, Climate and Water across Generations), което подчертава отговорността на всички поколения.

В годината на "Фундаменталните изследвания за устойчиво развитие", обявена от ООН, тези теми подчертават необходимостта от повече вложения във фундаментални изследвания в световен мащаб и на национално ниво, като основа за всички иновации и устойчиви решения за справяне на човечеството с рисковете, свързани с промените на климата и недостатъчните водни ресурси.