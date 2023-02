Игъл-Ай Чери ще има концерт в София през септември

Концертът на Игъл-Ай Чери (Eagle-Eye Cherry), който трябваше да се състои на 4 март, се отлага за 30 септември. Мястото е Pirotska 5 Event Center, съобщават организаторите от ВGTSC.

По думите им поради логистични причини голяма част от датите на турнето се променят, а издадените до момента билети важат без презаверка. Този концерт е единствен в региона, уточняват от ВGTSC.

"Тези, на които новата дата не е удобна, могат да върнат билетите си не по-късно до края на май тази година от местата, където са купени", допълват организаторите.

Игъл Ай Лану Чери (на английски Eagle-Eye Lanoo Cherry) е роден на 7 май 1968 година в Стокхолм, Швеция. Син е на афроамериканския джаз изпълнител Дон Чери и шведската художничка Моника Моки Чери (родена Карлсон). Полубрат е на певицата Нене Чери, и доведен брат на певицата Титию. Кръстен е Игъл Ай (преведено от английски - орлово око), защото първият път, когато погледнал баща си, едното му око било затворено. Като деца Игъл Ай и Нене прекарвали цели месеци с баща си на път. На 12-годишна възраст Чери е записан на училище в Ню Йорк, където остава и по-късно, за да работи като актьор и барабанист в различни музикални формации. В 1988 година участва във филма "Артър 2", ролята му е титулувана като "тийнейджър". През 1993 г. участва за кратко в телевизионен сериал на Ен Би Си, наречен "Южен плаж" (South Beach).

Баща му умира през 1995 г. Година по-късно Чери се мести в Стокхолм, където поставя музикалната си кариера на преден план. Започва работа по писането и записването на дебютния си албум Desireless в спалнята си, която е същевременно и студио. Според мениджъра Томи Мази, Чери е такъв перфекционист, че не споделя записите си, докато не са почти готови. Албумът се превръща в комерсиален хит по целият свят, в годините 1998 и 1999. Desireless се продава общо 4 милиона пъти и получава платинен статут в САЩ. Чери взима участие във филми като "Били Елиот" и "И твойта майка също". Някои от най-известните му песни са Save Tonight, Falling in Love Again и Are You Still Having Fun.

/ДД