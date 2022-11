Людмил Ангелов определя вчерашния празник на будителите като ден, който ще помни дълго   

"Вероятно това е Денят на будителите, който ще помня дълго - бях удостоен с най-високото отличие на Министерството на културата, “Златен век - огърлие”, след което свирих на концерта-закриване на "Пиано Екстраваганца" в Софийската опера и балет с гениалния песенен цикъл “Зимен път” на Шуберт и, last but not least, участвах на финала на концерта “Пеещи артисти” в НДК! За десерт, пътувах за Пловдив, заради предстоящия ми концерт там на 3 ноември с двата клавирни концерта на Брамс."

Това написа преди часове в личния си профил във Фейсбук големият маестро на пианото Людмил Ангелов. Вчера появата му в зала 1 на НДК в последните минути на концерта на „Пеещи артисти“ предизвика възторга на публиката и изпълнителите. Той изсвири фрагмент от Първи концерт за пиано и оркестър на Чайковски, който последователно преля в етюд от Шопен и в увертюра към песента „Ке сара“, изпята заедно от актьорите и певците от концерта.

Людмил Ангелов е направил една-единствена репетиция с "пеещите" артисти преди концерта в НДК, след което изпълнителите от симфоничния оркестър на Георги Милтиядов са му ръкопляскали с удари по лъка и думите на благодарност: “Така пулсираме ние сега“, разказва продуцентът и инициатор на проекта „Пеещи артисти“ Игор Марковски.

Както БТА писа, на 3 ноември на сцената на Държавна опера Пловдив Людмил Ангелов и Оркестърът на Опера Пловдив ще изпълнят двата клавирни концерта на Йоханес Брамс под диригентската палка на Емил Табаков.

Людмил Ангелов е изнасял рецитали, камерни концерти и е бил солиcт на реномирани оркестри, под палката на световноизвестни диригенти. Свирил е в Берлинската Филхармония, “Музикферайн” във Виена, “Концертгебау” в Амстердам, “Плейел” и “Гаво” в Париж, ”Линкълн Център” в Ню-Йорк, “Ла Скала“ в Милано, “Алтеопер“ във Франкфурт, “Херкулес” в Мюнхен, BOZAR в Брюксел, KKL в Люцерн, Операта в Монте Карло, Цюрихската опера, “Аудиторио Насионал” в Мадрид, залата на Московската консерватория, Националната филхармония и Националната опера във Варшава, KBS в Сеул и много други. Записвал е за фирмите RСА, Gega new, Pentatone, Danacord, Non Profit Music, Toccata Classics, Hyperion, Vela Records и Virginia Records. Негов диск с творби от Шопен е удостоен от Националния Шопенов Институт във Варшава с “Grand Prix du Disque Chopin”. През 2016 британската фирма Hyperion издава звукозаписната премиера на Концерт за пиано и оркестър Оп. 3 от Мориц Мошковски, записан от пианиста с Оркестъра на ВВС в Глазгоу. Признат като един от големите съвременни интерпретатори на Шопен, Людмил Ангелов е изпълнявал многократно Интеграла на клавирното творчество на този композитор и е чест гост на най-известните Шопенови фестивали, включително фестивала „Шопен и неговата Европа“ във Варшава.