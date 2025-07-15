Йоан Бакайоко преминава в РБ Лайпциг

РБ Лайпциг ще привлече Йоан Бакайоко от ПСВ Айндховен, съобщава италианският журналист Фабрицио Романо във вторник.

Шампионът на Нидерландия ще плати 22 милиона евро за трансфера, а крилото ще подпише дългосрочен договор с германския клуб. Очаква се 22-годишният белгиец да премине медицински прегледи до края на настоящата седмица.

Белгийският национал Бакайоко e бивш футболист на Ардерлехт, Мехелен, Брюж и Льовен.