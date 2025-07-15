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Йоан Бакайоко преминава в РБ Лайпциг

Асен Даскалов
Йоан Бакайоко преминава в РБ Лайпциг
Йоан Бакайоко преминава в РБ Лайпциг
AP Photo/Denes Erdos
Берлин,  
15.07.2025 07:53
 (БТА)

РБ Лайпциг ще привлече Йоан Бакайоко от ПСВ Айндховен, съобщава италианският журналист Фабрицио Романо във вторник. 

Шампионът на Нидерландия ще плати 22 милиона евро за трансфера, а крилото ще подпише дългосрочен договор с германския клуб. Очаква се 22-годишният белгиец да премине медицински прегледи до края на настоящата седмица. 

Белгийският национал Бакайоко e бивш футболист на Ардерлехт, Мехелен, Брюж и Льовен.

/ГК/

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