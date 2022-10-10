Изложба на корейско приложно изкуство ще покаже кюстендилското читалище "Братство", съобщи председателят на културната институция Иван Андонов.

Експозицията ще бъде открита на 12 октомври от 17:00 часа. Инициативата се осъществява със съдействието на посолството на КНДР у нас.

Изложбата ще представи традиционното корейско изкуство манньохва - "вечна картина", представляващо декорация със седеф, посочи Андонов. Показани ще бъдат и корейски ръчни гоблени - природни пейзажи, портрети, животни и растения. Изложбата ще остане в Кюстендил поне две седмици, уточни още председателят на читалище "Братство".