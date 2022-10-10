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Изложба на корейско приложно изкуство ще покаже кюстендилското читалище "Братство"

Елица Иванова
Изложба на корейско приложно изкуство ще покаже кюстендилското читалище "Братство"
Изложба на корейско приложно изкуство ще покаже кюстендилското читалище "Братство"
Снимка: Читалище "Братство" - Кюстендил
Кюстендил,  
10.10.2022 14:47
 (БТА)

Изложба на корейско приложно изкуство ще покаже кюстендилското читалище "Братство", съобщи председателят на културната институция Иван Андонов.

Експозицията ще бъде открита на 12 октомври от 17:00 часа. Инициативата се осъществява със съдействието на посолството на КНДР у нас.

Изложбата ще представи традиционното корейско изкуство манньохва - "вечна картина", представляващо декорация със седеф, посочи Андонов. Показани ще бъдат и корейски ръчни гоблени - природни пейзажи, портрети, животни и растения. Изложбата ще остане в Кюстендил поне две седмици, уточни още председателят на читалище "Братство".

/ТС/

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