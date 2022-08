Известният поп и джаз певец Васил Петров ще представи в Казанлък огромно разнообразие от жанрове в проекта си "SymphoNY Way"

Известният джаз и поп певец Васил Петров ще гостува в Казанлък, за да представи своята симфонична програма “SymphoNY Way“. Събитието ще се състои в 20:00 часа утре на на откритата сцена в културен център „Алиолувата къща“.

Заедно с Врачанската филхармония и под диригентството на Христо Павлов, певецът ще представи интерпретации на световни хитове от различни жанрове – от рок през поп, джаз и боса нова стандарти до филмови теми и класика. Проектът му е отличен с първа награда за „Музикално събитие на годината – Вечната музика 2020" по БНТ в категория „Джаз“, а тази година творецът представя обновена концертна програма, в която ще изпълни и част от своя нов албум “LOVE SONGS Vol.1”.

Проектът “SymphoNY Way“ се реализира за трета поредна година и има 20 издания в по-големите градове в страната през 2020 и 2021 година. Поради интереса към концерта, това лято турнето продължава и в по-малки населени места, разказа в интервю за БТА Васил Петров. „Проектът може да се преведе като „Симфоничен път“, или „Симфоничен начин“, като и буквалният, и преносният превод са актуални“, коментира той. Певецът подчерта, че специфичното в този проект е, че всичко е подчинено на симфоничното звучене. По думите му има много музиканти, които работят със симфонични оркестри, но не по този начин. „Тук подходът, аранжиментът, „начинът“ е съвсем различен - не оркестърът се приспособява към определени песни и аранжименти, а целият репертоар е подбран за звученето на един симфоничен оркестър“, обясни той и допълни, че има и коледна версия на концерта, която отново се състои предимно от оригинални оркестрации, създадени специално за него.

Ако се разбира буквално „симфоничният път“ е пътят, който Васил Петров следва през годините. Той е пял с почти всички симфонични оркестри в страната и с голям брой чужди такива и въпреки че е по-трудоемко, творецът не се лишава от тази „звучност“.

Специален гост изпълнител в проекта “SymphoNY Way” е цигуларката Зорница Иларионова, която е един от най-популярните инструменталисти на новото време и е носител на редица международни награди. Наскоро цигуларката получи поредната награда от международния конкурс за цигулари „Рудолф Кройцер“ в Белгия, носител е и на други престижни награди от международни конкурси от Англия, Русия и Италия в последните месеци. С Иларионова Васил Петров работи от първото турне на проекта. „Почти винаги имам гост изпълнител на сцената, като обикновено е някоя млада дама - певица, която да ми партнира, както и да има солова изява“, коментира той. За този проект Петров избира това да бъде един класически инструмент в лицето на виртуозната млада изпълнителка. „Някои специфики в оркестрациите са изградени така, че изпълнението да изглежда като дует между моя глас и нейната цигулка“, обясни той и допълни, че соловите изпълнения на Иларионова са също много впечатляващи.

Заедно с Васил Петров, Зорница Иларионова и врачанската филхармония, на сцената са и изявените джаз музиканти Йордан Тоновски на пиано, Кристиан Желев на ударни инструменти и Христо Минчев на контрабас. Репертоарът в проекта е подчинен както на поп, така и на джаз, но според Петров те са неизменно свързани, защото както поп, така и рок музиката произтичат от джаза. „Подбрали сме най-добрите образци, които са актуални за такъв тип звучене, участват и песни от различни мои албуми като песни на Ковърдейл, на Блекмор, на групата „Кис“ и много други. Концертът съдържа и филмови теми, някои позабравени, както и чист джаз и мюзикъл“, обясни той. По думите му произведенията са подбрани и са в такъв ред, че се получава определена драматургия и изграждане на концерта. От началото до края се повдига настроението и ефекта от звученето, за да приключи съвсем ефектно, посочи Петров. По негово мнение музикалната програма може да задоволи доста различни музикални вкусове.

Певецът сподели, че ограниченията от пандемията са забавили много негови проекти както за българската, така и за международната сцена и изрази надежда всички те да могат да се случат в бъдеще. Васил Петров е категоричен, че към подобни музикални събития в страната има интерес. Според него за публиката е много атрактивен начинът, по който са представени песните, както и мащабното звучене. По думите му усещането, което той самият има на сцената с цяла филхармония до себе си, се предава и на хората и именно това прави преживяването толкова силно. Той разказа, че е имал епизодични участия в Казанлък, но не е представял подобна програма и изрази надежда този концерт да впечатли местната аудитория и да се радва на интереса, който е предизвикал в други градове в страната.

Под съпровода на виртуозните музиканти утре вечер Васил Петров ще представи на казанлъшката публика симфонични версии на вечните класики като "Yesterday", "Soldier of Fortune", "I was Made for Lovin‘ You", "Something", "Fragile", "Michelle", "Smile", "Списъка на Шиндлер" и много други. Следващите концерти от турнето са в Пазарджик, София, Благоевград и Разлог, а медийни партньори на „SymphoNY way“ са Радио 1 и БГ радио.