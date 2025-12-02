Община Радомир е подготвила коледно-новогодишна програма, насочена предимно към подрастващите

Община Радомир ще предложи разнообразна коледно-новогодишна програма, насочена основно към деца и ученици. Сред проявите са концерти, творчески работилници и коледни базари, съобщиха от местната администрация за БТА.

Празничният календар започва с инициативата „Елхата на квартала“, в чиито рамки жителите ще украсят елхи в квартални пространства извън центъра на града.

Утре, 3 декември, в Общинския исторически музей на града ще се проведе творческа работилница „Коледните традиции оживяват“. В четвъртък, 4 декември, на площад „Свобода“ ще бъде открит и коледен базар, а вечерта на същия ден програмата ще бъде допълнена от концерт-спектакъла „Да грейне нашата елха“, с участието на актьора Николай Станоев.

На 7 декември в Младежкия културно-информационен център (МКИЦ) „Европа“ малките посетители ще могат да се включат в коледни игри и работилница за изработка на играчки. През декември музеят на Радомир ще представи и две детски книги - „Коледните истории на Точица“ и „Приключения от лаченото царство“. Декемврийската програма продължава с работилниците за сладки „В кухнята на Баба Коледа“ на 13 декември и за сурвачки „Дренче в ръчичка - здраве в торбичка“ на 15 декември.

На 20 декември МКИЦ „Европа“ ще бъде домакин на концерта „Коледа: Истории изпод елхата“ с участието на школите на Центъра за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс, съпроводен от коледен базар. Ден по-късно, на същото място, театър „Хамелеон“ ще представи постановката „Какво е Коледа?“ по „Елхата“ на Туве Янсон. Празничният месец ще завърши с новогодишна програма и концерт на народната изпълнителка Румяна Попова на площад „Свобода“ на 31 декември.

От Общината посочват, че целта на програмата е да предостави на жителите и гостите на града вълнуващи моменти, изпълнени с традиции, забавления и празнично настроение.