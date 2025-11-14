Актьори, музиканти и режисьори се включват в четвъртото издание на „Чуй гласа ми“

За четвърта поредна година популярни български мъже разкриват чрез изкуство своята уязвимост в „Чуй гласа ми“. Този път проектът представя нови лица, нови гласове и нови форми на изкуство, които отварят пространство за съпреживяване, грижа и човечност, коментират организаторите от Emprove.

По думите им целта е да се нормализира все повече темата за мъжкото ментално здраве и да се насърчи споделянето чрез примера на други мъже: „Неслучайно събитието се провежда всеки ноември – месецът на световната кампания #Movember – с напомнянето, че грижата за менталното здраве е точно толкова важна, колкото и за физическото.

Откриването е днес, 14 ноември, в столичната галерия Monument. Тазгодишните участници са актьорът и тв водещ Башар Рахал, легендарният музикант Васко Кръпката, световноизвестният парапланерист Веселин Овчаров, актьорът Владимир Зомбори, водещият Драгомир Симеонов, доктор Иван Сигридов, рапърът и креативен директор Илия Григоров, актьорът и влогър Стефан Попов-Чефо и режисьорът Явор Гърдев.

Портретите в „Чуй гласа ми” са на Павел Червенков. Гласовете на мъжете са уловени от Емилиян Гацов-Елби – композитор на театрална и филмова музика.

„През 2025 г. визуалният артист Виктор Попов надгражда познатите форми на изложбата – фотографията и звука, като представя участниците в нова светлина. В неговата видеостена мъжете са уловени непосредствено след своите изповеди – без инструкции, без режисура, без защита. Камерата се превръща в огледало, в което те срещат себе си, а зрителят – тяхната уязвимост. Погледите продължават 12 минути – време, в което черупката се разпуква, маските падат и истинският образ излиза наяве. Това е медитативен акт на взаимно гледане, в който зрителят се свързва с ритъма и присъствието на другия“, разказват организаторите.

