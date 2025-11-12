Национална научна конференция с международно участие събира библиотечни специалисти и музейни експерти във Велико Търново

Национална научна конференция с международно участие ще събере библиотечни специалисти и музейни експерти във Велико Търново. Домакин на форума „Библиотеки – четене – комуникации“ е Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ в старата столица. Настоящото издание е 24-то поред и ще се проведе на 13 и 14 ноември, а темата тази година е „Съхраняване, опазване, дигитализиране и популяризиране на движимото културно наследство“, съобщиха от културната институция. За участие с доклади са се записали 70 души, сред които са и гости от Полша, Унгария, Румъния, Сърбия и Македония.

На официалното откриване на конференцията ще е премиерата на филма „Възхвала на Търновград“ на Биляна Траянова, а по-късно ще бъдат наградени и победителите в литературния конкурс „Благослов за Търновград“.

Събитието се провежда под патронажа на Министерството на културата. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Културно наследство“ 2025 и Община Велико Търново.

Конференцията тази година е част от програмата във връзка с отбелязване на 840 години от въстанието на Асеневци, възстановяване на българската държава и обявяване на Търновград за столица на България. БТА припомня, че сред реализираните досега събития от афиша бяха изложбата „Съзидания. Поглед към вековете“, интериорния 3D мапинг „Дързостта на царете“, отбелязването на Димитровден, представяне на проекта за обновяване на Двореца на културата и спорта „Васил Левски“и на книгата на арх. Донка Колева „Велико Търново – исторически град със забележителна архитектура и природа“.