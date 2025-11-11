Подробно търсене

В митрополитската църква в Самоков има икона на свети Мина, която е дело на основоположника на Самоковската художествена школа Христо Димитров

11.11.2025 14:33
В митрополитската църква "Успение Богородично" в Самоков има икона на свети Мина, която е дело на основоположника на Самоковската художествена школа Христо Димитров. Тя го изобразява като християнски воин и светец. Изображението му кара вярващите да забравят воинските доспехи и да насочат към него топлината на своите чувства и молитви. Това каза пред журналисти архиерейският наместник на Самоковската духовна околия отец Михаил Колев. В другите храмове в града свети Мина е изобразен върху бял кон, който е символ на чистотата, обърнал погледа си към небесния свод.

Отец Михаил добави, че свети Мина е известен със своето житие на воин, страдалец в Христос, обикнал Бога повече от всичко в живота. По думите на свещеника, светецът заявява, че всичко би могъл да прави само не и да служи на езически бог. „Точно поради тази причина църквата уважава мъжеството, което той проявява в понесените страдания, изтърпените мъчения, защото всичко това го е венчало с венеца на християнския мъченик“. 

Свети Мина е намерил в сърцата на вярващите хора едно особено призвание – това на молитвеното застъпничество пред Бога за деца, християнския дом и за християнското семейството. „Има множество случаи още от древността и до ден днешен, заобиколени сме с такива свидетелства, които сочат, че след отправени молитви към неговия мъченически лик, жени, които не могат да имат дечица, придобиват семейства. Които се намират в кризи и трудно се сплотяват - деца, които страдат от нещо - светецът обръща в пътя на доброто и неслучайно в днешния ден храмовете са пълни с богомолци“, каза още архиерейският наместник. 

В община Самоков почти всеки православен храм има негова икона. Посветен на него храм няма, но има параклис, който се намира в землището на село Радуил. Той добави, че би било много хубаво някой ден в Самоков да има храм на свети Мина. 

На днешния ден честваме паметта на светите мъченици Мина, Виктор и Викентий. Тези мъченици, родени и живели на различни места, са обединени от саможертвата си за Христовата вяра.

