За "Блазер Груп", която работи над 30 г. в Габрово, са необходими кадри с добри познания в машиностроенето, каза за БТА управителят на фирмата Ненко Василев.

Той посочи, че тя се развива технологично и увеличава обема на произведените продукти, като оборудването е с машини най-високо ниво в сферата на дървообработването и металообработването. За постигането на висококачествени детайли се залага на модерна измервателна техника и постоянен контрол.

В "Блазер груп" Габрово работят 160 души, от компанията търсят квалифицирани и лоялни служители.

"Кадрите за нас трябва да имат добри познания в машиностроенето и мотивация за развитие. Голяма част от нашите изделия са произведение на изкуството, това се постига чрез майсторството и дългогодишния опит на служителите. Част от тях са с над 30 години стаж в нашата компания", каза Ненко Василев.

Преди четири години той се завръща в България, за да стане част от "Блазер Груп". Завършва своето образование в Германия като икономически инженер. Там работи в различни фирми и реализира проекти по целият свят като мениджър и консултант.

Компанията е основана през 1992 година в Габрово. Фирмата е дъщерно дружество на "Блазер" в Германия. В момента се стреми да развива и модернизира своето производство. Като най-важен фактор за успеха и развитието на "Блазер Груп", Василев посочи неговите служители.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.