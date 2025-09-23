Търговците в Европа, Близкия изток и Африка се сблъскват с намаляващи маржове и променящи се потребителски нагласи, според доклад на компанията за професионални услуги и управление на инвестиции в сферата на недвижимите имоти "Колиърс" (Colliers), получен в БТА.

Докладът показва, че след пандемията растежът на приходите в луксозния сегмент се забавя, потребителите са по-предпазливи, а търговците променят оперативните си структури заради международни търговски отношения и проблеми във веригите за доставки.

По данни от доклада марки като "Керинг" (Kering) и "Шанел" (Chanel), отбелязват спад на приходите през 2024 г., докато "Ермес" (Hermes) и "Прада" (Prada) постигат двуцифрен ръст благодарение на силата на бранда и ценова дисциплина. Данните показват, че "Бърбъри" (Burberry) отчита отрицателен марж и съкращава 1700 работни места, а "Керинг" продава премиум недвижими имоти, за да освободи капитал.

Докладът сочи, че американските мита усложняват ценовите стратегии на търговците, като "Ермес" обмисля поскъпване на продуктите си в САЩ, докато "Ришмон" (Richemont) и "Шанел" запазват цените, за да не намалее търсенето.

"Търговците се намират в деликатно положение", коментира Николо Суарди, ръководител търговски площи и капиталови пазари, "Колиърс" Италия. “Те трябва да компенсират разходите си, като се съобразяват с ценовата чувствителност на потребителите. Успешното постигане на този баланс варира силно в зависимост от марката и продуктовата категория".

Според анализа средният клас марки също усеща натиск - "Ейч енд Ем" (H&M), "Индитекс" (Inditex) и "Примарк" (Primark) отбелязват забавяне на растежа, като продажбите на "Примарк" във Великобритания и Ирландия спадат с 4 процента за първото полугодие на 2025 г., а потребителското доверие в ЕС остава слабо, като индексът за юли е -14,8.

От "Колиърс" отчитат, че веригите за доставки близо до дома се превръщат в ключов фактор за устойчивост, като "Индитекс" води с диверсифициран модел от Мароко, Турция и Иберийския полуостров, докато "Ейч енд Ем" и "Примарк" остават зависими от Китай и Бангладеш.

Според анализаторите, търговците, които успеят да се адаптират чрез гъвкаво ценообразуване, ефективни вериги за доставки и целенасочено позициониране на марката, ще бъдат сред победителите на пазара.