Цените на петрола се понижават за пета поредна сесия заради споразумение за възобновяване на износа от иракски Кюрдистан

Цените на петрола спадат във вторник за пета поредна сесия, след като предварителното споразумение между федералното правителство на Ирак и кюрдските регионални власти за възобновяване на дейността на петролопровод повиши опасенията за свръхпредлагане, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта "Брент" понижиха стойността си с 37 цента, или 0,56 на сто, до 66,20 долара за барел към 08:30 часа българско време. Американският лек суров петрол поевтиня с 35 цента, или 0,35 на сто, до 61,93 долара за барел.

И двата контракта отбелязват серия от пет последователни сесии на поевтиняване, като спадът в цената за периода е около четири на сто.

Според старши анализатора на "Лондон сток ексчейндж груп" (London Stock Exchange Group -LSEG) Ан Фам преобладаваща тема на пазара остава опасението от свръхпредлагане, докато перспективите за търсенето остават несигурни в навечерието на последното тримесечие на годината. Рестартирането на дейността на петролопровода в иракски Кюрдистан оказва допълнителен натиск върху цените, посочи тя.

Федералното правителство в Багдад и кюрдската администрация са постигнали споразумение с петролните компании за подновяване на износа на суров петрол през Турция, съобщиха двама представители от индустрията. Очаква се износът на около 230 хиляди барела дневно от иракски Кюрдистан, спрян през март 2023 година, да бъде възобновен.

На световните пазари доминират очакванията за по-високо предлагане и забавяне на търсенето, повлияно от бързото развитие на електромобилите и икономическите затруднения, засилени от въвеждането на мита в международната търговия.

В последния си месечен доклад Международната агенция по енергетика отчете, че глобалното предлагане на петрол ще нараства по-бързо през тази година, а през 2026 г. излишъкът може да се увеличи поради разширяване на добива от страните членки на ОПЕК+ и по-големи доставки извън групата.

В същото време рискове остават, тъй като пазарите следят обсъждането в Европейския съюз на по-строги санкции върху руския износ, както и евентуална ескалация на напрежението в Близкия изток.

Според предварителна анкета на Ройтерс запасите от суров петрол в САЩ вероятно са се увеличили през миналата седмица, докато тези от бензин и дестилати са намалели.

Износът на суров петрол от Саудитска Арабия през юли е достигнал най-ниското си равнище от четири месеца, сочат данни на Съвместната инициатива за събиране на данни за петролния пазар (JODI).

Ирак, който е вторият по големина производител в Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), е увеличил износа си в рамките на споразумението ОПЕК+, съобщи държавният търговец на петрол СОМО (SOMO).