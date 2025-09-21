Винарна "Ахинора" залага за първи път тази година на естествено пенливо вино

Тази година винарна "Ахинора", разположена в село Селановци, община Оряхово, за първи път създава естествено пенливо вино – част от разрастващата се линия натурални и сортови вина, които отразяват философията на семейството зад избата.

Правим вино с рецепторите и интуицията си, казва Антоанета Генова, която вече шеста година ръководи винарната. Тя е на 31 години и е енологът зад цялото портфолио на избата.

Избата произвежда около десет вида вина годишно, като основен фокус са българските сортове – "Врачански мискет", "Мискет Кайлъшки", "Строгозия" и "Каберне Совиньон". В близост до избата са засадени 70 декара лозя, част от които са засети още през 2008 година.

"Мискет Кайлъшки" е сорт, разработен в Института в Плевен – устойчив е на болести и дава свежи, плодови бели вина, обяснява Генова. Гроздоберът се извършва със сезонни работници, като екипът в избата обикновено е между четирима и петима души, а тази година семейната компания се радва на добра реколта.

Наред с естественото пенливо вино семейството експериментира и с гроздов сок – засега само за лична употреба, но при успех догодина ще го пуснат на пазара.

Продукцията се реализира основно в София и Варна, а винарната вече има реализиран експорт до Съединените американски щати и Белгия.

Основател на избата е бащата на Антоанета – Гено Генов, който разказва, че със собственика на винарна "Типченица" (община Мездра) заедно са работили за възстановяването на сорта "Врачански мискет".

Генов идва в района на Селановци като любител рибар преди близо двадесет години, влюбва се в реката и природата. "Хобито ми да правя вино се превърна в професия", казва строителният инженер.

Семейната философия зад "Ахинора" се основава на родова памет и личен път. С методите на родовата терапия открихме, че прадядо ми е бил уважаван лозар и винар в Старозагорско. Антоанета сякаш бе родена за това място – тя взема самостоятелни решения, а аз ѝ се доверих напълно, казва Генов.

Антоанета завършва Института по лозата и виното към университета в Бордо – една от петте акредитирани програми във Франция за национално призната диплома. Обучението ми даде широта в мирогледа и солидна основа за тероар, почви, технология и реализация на вино, казва тя.

Прекарва седем години във Франция и получава предложения за работа в долината на Лоара, но избира да се върне в България и да развива собствена серия вина.

Най-разпознаваемата линия на изградената през 2012 г. винарна е серията "Равноденствие" – натурални вина без енологични добавки, без филтрация, стабилизирани по естествен път. Серията включва четири вида вина – по едно за всеки астрономичен преход в годината. За пролетното равноденствие се използва плевенския сорт Строгозия, с който се произвежда розе. По думите ѝ на пазара няма друго чисто сортово вино, произведено от този вид грозде. За лятното слънцестоене се произвежда бяло вино от Врачански мискет, за есенното равноденствие – оранжево вино, също от Врачански мискет, а за зимното слънцестоене се ползва Каберне совиньон, с който се произвежда червено вино, разказва Генова. Особено внимание получава оранжевото вино – резултат от продължителен контакт между ципите и гроздовия сок. Процесът включва спонтанна ферментация с естествените дрожди от плода и не допуска добавки. Рискован е процесът, защото иска много наблюдаване, отношение и баене, но пък си заслужава, казва още Генова. Оранжевото вино от "Врачански мискет" реколта 2024 г. вече е предварително изкупено, а премиерата му е насрочена за 22 септември.

Идеята за серията е дошла от поверието, че вино от грозде, брано на равноденствие, носи изобилие и просперитет, обяснява Генова.

Серията "Равноденствие" някак си сама се нареди. Всичко започна с поверието и вярата, че тези вина ще ни отличат и ще покажат именно нашата духовност и енергия, добави еноголъг. Много хора помогнаха, подбрахме различни цветове за всеки вид вино, етикети, на които са изобразени слънцето и луната в различните им състояния, спрямо сезона, цялостна философия изградихме около тези бутикови вина, допълни Генова. По думите ѝ в тази серия не се добавя нищо друго, освен грозде. Няма енологични добавки, виното не се филтрира, стабилизира се естествено, не се натоварва с допълнително продукти. Тези четири вида вино показват моята идентичност и характерните особености на мястото, където се отглежда гроздето, каза енологът. Двата вида вино Ahinora Equinox Rose Storgoziya 2023 и Ahinora Equinox Cabernet Sauvignon 2023 са оценени от класацията на divino.bg с най-високи точки за годината.

Избата планира до догодина да изгради зони за посрещане на гости, място за кемпери и каравани. Имаме дегустационна зала, но следващата важна стъпка е да правим повече събития, посочва Генова.

"След 10 години се виждам като майка. До тогава ще съм станала родов терапевт и ще помагам на хората да си припомнят корените и силата, която носят в себе си. От гледна точка на виното се надявам натуралната серия вина да се е развила и доказала", допълни Антоанета Генова.

Винарна "Ахинора" е член на сдружение "Дунавски винари", което обединява над двадесет винопроизводители от западната и централната част на Дунавската равнина. Предприятията от региона са представени в хартиена и онлайн винена карта.

БТА ще представи в поредицата "Следвай пътя на новото БГ ВИНО" десетки винарски изби в България преди деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм, чийто домакин ще бъде Пловдив. Организатор на форума е Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism).