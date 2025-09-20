Подробно търсене

"Порше" отлага пускането на електрически високопроходими автомобили и засилва фокуса върху двигателите с вътрешно горене

Бойчо Попов
Снимка: AP/Mike Stewart, архив
Щутгарт,  
20.09.2025 12:56
 (БТА)

Няколко модела електрически автомобили на "Порше" (Porsche) ще излязат на пазара по-късно от предварително обявеното, съобщи компанията, цитирана от ДПА. Според прессъобщението мярката е реакция "на значително по-бавното развитие на търсенето на ексклузивни електрически автомобили с батерии".

Забавянето засяга и компанията майка "Фолксваген" (Volkswagen). Поради слабия интерес към електрическите модели на "Порше" концернът ревизира прогнозите си за 2025 година. Очаква се годишната оперативна печалба да бъде с около 5,1 млрд. евро по-ниска от първоначалните очаквания, стана ясно от публикувано в петък вечерта изявление.

"Порше" обяви още, че в бъдеще ще засили производството на автомобили с двигатели с вътрешно горене и на хибридни модели. "Новата SUV серия над "Кайен" (Cayenne), която първоначално бе планирана като изцяло електрическа, ще се предлага единствено като автомобил с двигател с вътрешно горене и плъгин хибрид при излизането си на пазара, поради пазарните условия", посочиха от компанията. Настоящи модели като "Панамера" (Panamera) и "Кайен" ще продължат да се предлагат с двигатели с вътрешно горене и плъгин хибриди и през тридесетте години.

В съобщението се уточнява, че решенията ще наложат "отписвания и провизии, които се очаква да натоварят оперативния резултат през финансовата 2025 година с до 1,8 млрд. евро". Тези разходи не са били включени в предварително публикуваната прогноза за финансовата 2025 година.

Главният изпълнителен директор на "Порше" Оливер Блуме заяви, че компанията се намира в "силно нестабилна среда" на автомобилния пазар. "Преживяваме огромни сътресения в автомобилната индустрия, поради което цялостно препозиционираме "Порше", за да отговорим на новите пазарни реалности и потребности на клиентите", посочи той.

Към трудностите при прехода към електрически превозни средства се добавят и предизвикателствата пред "Фолксваген" – слабо търсене и високи производствени разходи в Европа, силна конкуренция в Китай и последиците от митата, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп. В същото време в Европейския съюз продължават дискусиите около планираното прекратяване на производството на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене до 2035 година.

