"Стелантис" временно спира дейността на още един свой завод във Франция

Автомобилният гигант "Стелантис" (Stellantis) обяви днес, че временно спира производството в завода си във френския град Мюлуз в периода 27 октомври-2 ноември, обявиха днес автомобилостроителят и синдикатите на компанията, цитирани от Ройтерс.

Във фабриката работят около 2000 души, а производствената линия включва два от моделите на "Пежо" (Peugeot) – 308 и 408, както и моделът Де Ес7 (DS7) на премиум марката Де Ес (DS)

Компанията обясни тази мярка с необходимостта от адаптиране на производствения обем към "трудната" пазарна обстановка в Европа, както и оптимизиране на складовите наличности преди края на годината.

Миналата седмица автомобилният гигант обяви същите причини за временното преустановяване на дейността и в други свои заводи в Европа за период до три седмици.

На 24 септември "Стелантис" обяви спиране на производството в завода в Айзенах, Германия, който произвежда компактния високопроходим автомобил "Грандланд" (Grandland) на "Опел" (Opel), за два дни през октомври, "вероятно на 1 и 2"

Заводът на компанията в заводът в Сарагоса, Испания, ще бъде затворен в периода 6-10 октомври, а във френския град Поаси производствените дейности ще бъдат преустановени в периода 13-31 октомври. Ще бъде преустановено временно и производството във фабриката на "Стелантис" в Помиляно, близо до Неапол, в края на септември - началото на октомври.