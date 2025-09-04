„Порше“ отпада от германския водещ борсов индекс DAX

Производителят на луксозни автомобили „Порше“ (Porsche) напуска водещия германски борсов индекс DAX и бива понижен в MDAX – списъка на средните предприятия, съобщи снощи германският борсов оператор „Дойче Бьорзе“ (Deutsche Börse).

Германският производител на спортни коли излезе на борсата в края на септември 2022 г. и като обещаващ новак отбеляза едно от най-големите първични публични предлагания (IPO) в икономическата история на Германия.

Само няколко месеца по-късно тогава все още силно печелившата компания бе включена в DAX. Акциите стартираха на цена от 82,50 евро и в следващите месеци се покачиха почти до 120 евро. В последно време цената на акциите бе около 45 евро.

Няма и три години по-късно настроението в дъщерното дружество на „Фолксваген“ (Volkswagen) се влоши значително. Рентабилността на бившата „златна кокошка“ се срина, посочи ДПА.

Проблемите, пред които е изправена германската автомобилна индустрия, не подминаха „Порше“ – било то отслабването на китайския пазар, трудностите с продажбите на електромобили или търговския спор със Съединените щати.

Компанията наскоро отчете рязък спад на печалбите, което я принуди да намали разходите.

Спадът на „Порше“ е показателен за кризата в германската автомобилна индустрия, която се бори със спадащи печалби. Това тежи върху цените на акциите на компаниите.