AIBEST става ротационен председател на БРАИТ

Делян Петришки
Илия Кръстев, член на УС Асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST), става ротационен председател на Българската работодателска асоциация по иновации и технологии (БРАИТ). Снимка: Христо Касабов/БТА, архив
София,  
19.09.2025 11:44
 (БТА)

Илия Кръстев става ротационен председател на Българската работодателска асоциация по иновации и технологии (БРАИТ) от името на Асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST). Той ще поеме ръководството от Доброслав Димитров от Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), който беше начело на  обединението на работодателите в информационната сфера през последните две години. Промяната е по силата на решение на Общото събрание на БРАИТ, откъдето съобщиха за ръководните промени в организацията. 

Със заставането начело на AIBEST се продължава с практиката за споделено лидерство между ключовите клъстери и сдружения, които обединява БРАИТ, се посочва в разпространената информация.  

Под председателството на Доброслав Димитров организацията утвърди нов модел на сдружаване, основан на общи цели – развитие на иновативна икономика, технологична трансформация и диалог с институциите, изтъкват в съобщението си от БРАИТ.  

Илия Кръстев, предприемач с над 25 годишен опит, е член на Управителния съвет (УС) на AIBEST и на БРАИТ, дългогодишен изпълнителен директор на “Ей Дейта Про“ (A Data Pro), притежава международен опит в развитието на компании, човешки капитал и дигитална трансформация. Под негово ръководство компанията “Ей Дейта Про“ разширява глобалното си присъствие в над 80 държави. Активно участва в проекти, свързани с изкуствен интелект, иновации и образование, и е застъпник за силни връзки между бизнеса, институциите и академичната среда. 

В новия управителен съвет на БРАИТ влизат отново представители на водещи браншови организации в областта на информационно-комуникационните технологии (ИКТ), биотехнологиите, мехатрониката, енергетиката и други стратегически сектори. Сред тях са: Крум Хаджигеоргиев и Георги Брашнаров от БАСКОМ, Йордан Гинев от AIBEST, Светозар Георгиев и Росен Иванов от БЕСКО, Ирина Радоева от Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ); Мина Денкова от Клъстер “Възобновяеми енергийни източници“, Петър Статев от ИКТ Клъстер; Филип Мутафис от Българска Финтех Асоциация, Светлана Боянова от Институт за агростратегии и иновации и Александра Кишишева от “Джуниър Ачийвмънт” България. Изпълнителен директор на БРАИТ остава Тихомир Томов. 

С цел реализиране на приемственост в приоритетите на работодателската организация Общото събрание учреди и Консултативен съвет, в който на доброволен принцип влизат бившите председатели на УС – Доброслав Димитров от БАСКОМ и Иван Михайлов от Американската търговска камара в България (AmCham).

“Ще работим за по-ясно представителство на сектора в стратегическите разговори на национално ниво, за подобряване на бизнес средата и за реално свързване на образованието с нуждите на иновационната икономика,“ зяви Илия Кръстев.

Доброслав Димитров допълни, че “през изминалия мандат изградихме работеща платформа за координация между водещите иновативни сектори на икономиката. Вярвам, че с опита и визията на новото ръководство БРАИТ ще утвърди още по-силно гласа си в диалога с институциите и ще продължи да бъде двигател на промяната.“

С встъпването си в новия мандат БРАИТ затвърждава ангажимента си към следните цели: 

активно участие в стратегическия диалог на национално ниво, включително чрез настоятелна позиция за включване в Националния съвет за тристранно сътрудничество – въпреки досегашния отказ;

ускоряване на дигиталната и технологичната трансформация, чрез насърчаване на научно-развойна дейност, внедряване на ключови технологии и привличане на инвестиции;

свързване на образованието с бизнеса, чрез по-тясно сътрудничество между академични институции и индустрии с висок потенциал;

развитие на публично-частни партньорства, включително в сферата на изкуствения интелект и критичната инфраструктура;

подкрепа за международната конкурентоспособност на българските иновативни компании, чрез предвидима регулаторна рамка и координирани политики.

БРАИТ ще продължи да работи за утвърждаването на България като водеща технологична локация в региона – с принос към иновациите и индустриалната трансформация на Европа, уверяват от работодателската асоциация. 

