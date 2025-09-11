Подробно търсене

Министерството и управляващото мнозинство нямат доводи в защита на промените в Закона за туризма, смята Цончо Ганев от ПГ "Възраждане"

Камелия Цветанова
Министерството и управляващото мнозинство нямат доводи в защита на промените в Закона за туризма, смята Цончо Ганев от ПГ "Възраждане"
Министерството и управляващото мнозинство нямат доводи в защита на промените в Закона за туризма, смята Цончо Ганев от ПГ "Възраждане"
Снимка: Никола Узунов/БТА, архив
София,  
11.09.2025 18:03
 (БТА)

Министерството на туризма и управляващото мнозинство не изтъкват достатъчно аргументи в защита на промените в Закона за туризма, заяви депутатът от парламентарната група "Възраждане" Цончо Ганев по време на заседание на парламентарната Комисия по туризъм. Комисията обсъжда на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на закона, внесен от депутата от „БСП – Обединена левица“ Десислав Тасков и група народни представители. С предложенията се създава Туристически гаранционен фонд.

Ганев изтъкна, че браншовите организации имат забележки по отношение на промените и подчерта, че все още е разколебан дали да го подкрепи на първо четене, тъй като не е убеден от изказаните до момента аргументи.  "Никой не ме убеди защо трябва да подкрепя този закон на първо четене", каза той.  

Ганев добави, че е по-добре да не се приема "недобро законодателство" изобщо.

/БП/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:23 на 11.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация