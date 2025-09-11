Подробно търсене

Предстои изпълнението на 30 договора за 19,6 млн. евро по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция

Делян Петришки
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Юра Витанова. Снимка: кореспондент на БТА в Ловеч Светломира Анастасова, архив
София,  
11.09.2025 18:09
 (БТА)

Предстои инвестирането на 19,6 млн. евро в туризъм, инфраструктура, икономически дейности и опазване на околната среда по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция 2021-2027, съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Юра Витанова, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата, и Бюлент Йозджан, генерален директор на главна дирекция "Финансово сътрудничество и изпълнение на проекти" към Министерството на външните работи на Република Турция и представител на Националния орган на програмата, връчиха на представители на партньорите по проектите символични ваучери за всеки проект. Договорите за тях вече са подписани.

 "Даваме началото на изпълнението на 30 проекта на общини, неправителствени организации и бизнеса. Надявам се днешните проекти да бъдат възприети и като инвестиция в бъдещо партньорство", каза заместник-министър Витанова пред присъстващите. Тя уведоми, че договорените средства по програмата достигат 74 процента. "Вярвам, че с тези проекти ще бъдем по-близо до хората в региона на Ямбол, Хасково, Бургас, Одрин и Къркларели", добави още тя. 

Генералният директор към Министерството на външните работи на Република Турция отбеляза, че програмите за трансгранично сътрудничество са важни инструменти, насърчаващи сближаването с обществата на съседните държави, а програмата между България и Турция допринася за установяване на солидарност, устойчиво развитие и споделен просперитет не само между двете страни, но и между народите от трансграничния регион. 

Разпределението на средствата, за които вече има сключени договори, е следното - 6,3 млн. евро, които ще се разходват за изпълнението на 16 проекта,  ще бъдат инвестирани в насърчаване на енергийна ефективност, намаляване на емисиите парникови газове и за подкрепа на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика, а останалият финансов ресурс от 13,3 млн. евро ще се разходва по  приоритета "Интегрирано развитие на трансграничния регион", където ще се изпълняват 14 проекта. 

Бенефициенти по Приоритет 1 са фирми от хранително-вкусовата промишленост, металообработката, IT сектора, козметиката, дървообработването, хотелиерството и стъклопроизводството. Очаква се изпълнението на тези проекти да доведат до намаление на отпадъците в процеса на обработка и повишаване на оползотворяването им. На сгради с установена необходимост ще се монтират соларни панели, топлоизолация, подмяна на дограма и осветление. Предвижда се въвеждане на системи за енергиен мениджмънт, оптимизиране на производствените процеси с въвеждане на модерни и иновативни технологии.  

Проектите по Приоритет 2 се очаква да осигурят инвестиции в туризма, инфраструктурата и икономическите дейности в 13 български общини – Бургас, Камено,  Карнобат, Малко Търново, Поморие, Средец, Димитровград, Харманли, Свиленград, Тополовград, Ямбол, Тунджа и Стралджа. Заложено е обновяването на  археологически и културни обекти в пограничния регион на България и Турция, така че да бъдат пригодени за туристически посещения. Целта е стимулиране на туристическия потенциал чрез нови туристически продукти и услуги и подобряване на бизнес средата. Бенефициенти са представители на общини, академични и образователни институции, читалища, нестопански организации, малкия и среден бизнес.

Общият бюджет по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП между България и Турция 2021-2027 г. е 34,415 млн. евро, като от българска страна обхваща областите Бургас, Ямбол и Хасково, а от турска - Одрин и Къркларели. Основното съвместно предизвикателство на региона на трансграничното сътрудничество за периода 2021—2027 г. е да поеме по-технологичен курс на развитие, като се възползва от икономическите резултати, водещи до растеж, както и да намали неравенствата в доходите и различията в достъпа до услуги от общ интерес, според информация, съдържаща се в краткото представяне на програмата.   

/БП/

