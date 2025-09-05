За празниците "Свищовски лозници" се приемат заявки за участие в традиционния конкурс за домашно червено вино

Община Свищов обяви приема на заявки за участие в традиционния конкурс за домашно червено вино, който се провежда в рамките на празниците "Свищовски лозници", съобщиха от общинската администрация.

Желаещите да участват трябва да представят свой асортимент от червено вино, като сред условията е виното да бъде в бутилка от 750 мл и на етикет върху нея да са изписани три имена, адрес, телефон и имейл на участника.

Първите трима в класирането ще бъдат наградени по време на последния ден от "Свищовски лозници". Награждаването ще се извърши на централния площад "Алеко" в града.

Срокът за предаване на домашното червено вино е до 25 септември 2025 г. на адрес: ул. "Димитър Анев" №4.

БТА припомня, че тазгодишното издание на "Свищовски лозници" ще продължи пет дни - от 24 до 28 септември.