Малките и средни предприятия ще бъдат най-големите печеливши от въвеждането на еврото, каза в Пловдив министърът на икономиката Петър Дилов

Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова
Снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев
Пловдив,  
04.09.2025 15:25
 (БТА)
Малките и средни предприятия, които са гръбнакът на българската икономика, ще бъдат най-големите печеливши от въвеждането на еврото. Това каза днес министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов по време на информационна среща в Пловдив, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България. За тях отпадането на разходите за превалутиране означава директни икономии, подчерта Дилов.

Общата валута ще улесни и достъпа на малките и средни фирми до европейските пазари, а договорите с партньори от чужбина ще са по-сигурни, обясни министър Дилов. Според него тези фирми ще имат повече ресурси за инвестиции, иновации и разширяване на дейността си. 

Следим строго превалутирането, за да не се допуска изкуствено повишение на цените, и въвеждаме постоянно наблюдение на основните стоки и услуги, като ще информираме редовно обществото, посочи министърът. Той допълни, че двойното обозначаване ще продължи до 8 август 2026 г., а до 8 октомври тази година контролът ще бъде изцяло превантивен, за да се адаптира спокойно всеки търговец. 

Министърът на икономиката подчерта, че еврото е валута, която обединява над 400 млн. души в 20 държави и е символ на стабилност, доверие и обща посока. Той посочи, че опитът на държавите, въвели еврото сочи, че доходите нарастват по-бързо и хората стават по-богати, икономиката става все по-конкурентна и привлекателна за инвестиции, бизнесът печели нови възможности за растеж и партньорства. Присъединяването на България към еврозоната ще укрепи икономиката, ще даде сигурност на бизнеса и гражданите и ще улесни търговията, пътуванията и инвестиции, добави той. Не по-малко важно, според него, е това, че въвеждането на еврото е акт на доверие - към България и финансовата дисциплина. Това доверие трябва да бъде оправдано чрез прозрачност, диалог и честен разговор с обществото, каза Дилов.

Първите ефекти вече са факт и още преди официалното въвеждане на еврото на 1 януари 2026 година България усеща ползите от този процес, изтъкна министър Дилов. Той посочи, че България е получила повишение на кредитния си рейтинг, който за първи път достига нивата от 2007 година, което е ясен пример на доверие от международните финансови пазари.

