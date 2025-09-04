Подробно търсене

Информационна среща по повод въвеждането на еврото у нас ще се проведе днес в Пловдив

Кореспондент на БТА в Пловдив Пресиана Вълканова
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
Пловдив,  
04.09.2025 06:00
 (БТА)
Информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се проведе днес в пловдивския хотел DoubleTree by Hilton.

Участие в събитието се очаква да вземат министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов, министърът на електронното управление Валентин Мундров, министърът на правосъдието Георги Георгиев, министърът на околната среда и водите Манол Генов и др. Символични домакини ще са заместник-министърът на финансите Методи Методиев и кметът на Пловдив Костадин Димитров. На форума ще присъстват още областният управител проф. Христина Янчева, представители на местните власти, бизнеса и граждани.

Целта на срещите е водещите институции в процеса – Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и др., да предоставят ясна, подробна и достоверна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

Партньори в кампанията са Икономическият и социален съвет, Националното сдружение на общините, работодателските и синдикалните организации, Асоциацията на банките в България и др.

Като част от кампанията тази вечер от 21 часа в Пловдив над площад "Централен" ще се проведе и светлинно шоу със 100 дрона.

/ЕС/

