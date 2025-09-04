Ставайки част от еврозоната, ще получаваме много повече шансове за икономическа сигурност и финансова стабилност, каза министър Манол Генов в Пловдив

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Пловдив Пресиана Вълканова
БТА, Пловдив (4 септември 2025) Информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, се провежда днес в пловдивския хотел DoubleTree by Hilton. На снимката: министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов, министърът на околната среда и водите Манол Генов (вдясно).Снимка: Боян Ботев/БТА (КН)
Пловдив,  
04.09.2025 15:32
 (БТА)

Министърът на околната среда и водите Манол Генов заяви, че тепърва осъзнаваме, че ставайки част от еврозоната, ще получаваме много повече шансове за икономическа сигурност и финансова стабилност. Министърът участва в Пловдив в информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, която се провежда днес в хотел DoubleTree by Hilton.

"Това ще важи във всички сфери на държавната политика, а е особено важно за околната среда. Всички имаме очаквания, всички имаме притеснения, всички имаме някакви прогнози за ефектите, които могат да се случат след 1 януари 2026 година. Но трябва да осъзнаем, че този процес е едно голямо предизвикателство за всички нас. Той е път към много преки ползи за българския бизнес. Това ще ни позволи достъп и до така наречените зелени инвестиции", посочи Генов.  

По негови думи България все изостава с достъпа до зелените фондове на Европейската комисия. "Мисля, че това преминаване към еврото, този механизъм би бил по-лесен за българските компании да осигурят достъп. Знаем, че климатичният преход не върви по най-добрия начин в Европа. Виждаме отлив на инвестиции, виждаме изнасяне на инвестициите от Европа и наистина този балансиран подход е много важен за всички изисквания, които предявяваме в момента към бизнеса", каза още Манол Генов. 

Министърът на околната среда и водите допълни, че това ще ни даде възможност като държава, като секторна политика в околната среда и водите, да повишим качеството на живот на българските граждани. "Трябва да използваме всички европейски механизми, за да можем да направим съответните инвестиции по правилния начин в тази сфера и да имаме полза от зелените политики за цялата държава", каза Генов. 

