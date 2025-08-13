С над 11 на сто се увеличават издадените разрешителни за строеж в Сливен през второто тримесечие на 2025 г.

През второто тримесечие на 2025 г. в Сливен са издадени разрешителни за строеж на 30 жилищни сгради с 61 жилища в тях и с 8819 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 13 други сгради с 2855 кв. м РЗП. Това съобщи Сребрина Ганушева, главен експерт в Териториалното статистическо бюро "Югоизток" към Националния статистически институт.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 11,1 на сто, жилищата в тях – със 110,3 на сто, а общата им застроена площ – с 89,4 на сто. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 23,5 на сто, а разгънатата им застроена площ – с 35,9 на сто.

В сравнение със същото тримесечие на 2024 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради е нагоре с 3,4 на сто, жилищата в тях нарастват с 56,4 на сто, а общата им застроена площ – с 33,0 на сто. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е по-малък с 58,1 на сто, а съответната им РЗП – с 64,2 на сто.

През второто тримесечие на 2025 г. е започнал строежът на 29 жилищни сгради с 30 жилища в тях и с 6476 кв. м обща застроена площ, както и на 7 други сгради с 3361 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради се увеличава с 61,1 на сто, жилищата в тях са по-малко с 81,0 на сто, а общата им застроена площ – с 60,7 на сто. Броят на започнатите други сгради намалява с 46,2 на сто, а общата им застроена площ – със 73,1 на сто.

В сравнение с второто тримесечие на 2024 г. започнатите жилищни сгради намаляват с 27,5 на сто, жилищата в тях – с 30,2 на сто, а общата им застроена площ – с 20,5 на сто. Броят на започнатите други сгради е по-малък с 58,8 на сто, а тяхната РЗП – с 45,3 на сто.