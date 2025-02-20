Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.02.2025

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.02.2025
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.19389
|
0.837598
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.28567
|
3.04352
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.31786
|
0.758806
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.07559
|
0.481791
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.58001
|
3.87595
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.80054
|
12.8196
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62211
|
3.81372
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.36146
|
0.423467
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.40833
|
4.15225
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.86428
|
205.58
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.14969
|
8698
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.28803
|
1.89106
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.16291
|
46.234
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.34237
|
74.4951
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.24893
|
80.0685
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.30335
|
767.254
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.19875
|
10.871
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.22772
|
2.36534
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.68475
|
5.9356
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.07304
|
0.931932
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.23481
|
30.9137
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.70095
|
2.12723
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.92911
|
2.54511
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.75159
|
5.7091
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.40042
|
0.714071
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.57232
|
17.9458
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.15743
|
19.3895
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.87286
|
0.533943
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
10
|
1.01612
|
9.84136
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
5490.88
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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