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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.02.2025

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.02.2025
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.02.2025
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
20.02.2025 18:13
 (БТА)
Етикети

 

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.19389

0.837598

Бразилски реал

BRL

10

3.28567

3.04352

Канадски долар

CAD

1

1.31786

0.758806

Швейцарски франк

CHF

1

2.07559

0.481791

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.58001

3.87595

Чешка крона

CZK

100

7.80054

12.8196

Датска крона

DKK

10

2.62211

3.81372

Британска лира

GBP

1

2.36146

0.423467

Хонконгски долар

HKD

10

2.40833

4.15225

Унгарски форинт

HUF

1000

4.86428

205.58

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.14969

8698

Израелски шекел

ILS

10

5.28803

1.89106

Индийска рупия

INR

100

2.16291

46.234

Исландска крона

ISK

100

1.34237

74.4951

Японска йена

JPY

100

1.24893

80.0685

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.30335

767.254

Мексиканско песо

MXN

100

9.19875

10.871

Малайзийски рингит

MYR

10

4.22772

2.36534

Норвежка крона

NOK

10

1.68475

5.9356

Новозеландски долар

NZD

1

1.07304

0.931932

Филипинско песо

PHP

100

3.23481

30.9137

Полска злота

PLN

10

4.70095

2.12723

Румънска лея

RON

10

3.92911

2.54511

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.75159

5.7091

Сингапурски долар

SGD

1

1.40042

0.714071

Тайландски бат

THB

100

5.57232

17.9458

Турска лира

TRY

100

5.15743

19.3895

Щатски долар

USD

1

1.87286

0.533943

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1.01612

9.84136

Злато (в трой унции)

XAU

1

5490.88

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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