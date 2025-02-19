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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 19.02.2025

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 19.02.2025
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 19.02.2025
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
19.02.2025 18:00
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.1912

0.83949

Бразилски реал

BRL

10

3.27199

3.05624

Канадски долар

CAD

1

1.31963

0.757788

Швейцарски франк

CHF

1

2.07295

0.482404

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.57289

3.88668

Чешка крона

CZK

100

7.79184

12.8339

Датска крона

DKK

10

2.62218

3.81362

Британска лира

GBP

1

2.36103

0.423544

Хонконгски долар

HKD

10

2.4102

4.14903

Унгарски форинт

HUF

1000

4.86368

205.606

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.14502

8733.47

Израелски шекел

ILS

10

5.28946

1.89055

Индийска рупия

INR

100

2.15775

46.3446

Исландска крона

ISK

100

1.33686

74.8021

Японска йена

JPY

100

1.23466

80.994

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.2998

769.349

Мексиканско песо

MXN

100

9.22762

10.837

Малайзийски рингит

MYR

10

4.22034

2.36948

Норвежка крона

NOK

10

1.68186

5.9458

Новозеландски долар

NZD

1

1.07157

0.93321

Филипинско песо

PHP

100

3.22473

31.0103

Полска злота

PLN

10

4.68575

2.13413

Румънска лея

RON

10

3.92942

2.5449

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.7441

5.73362

Сингапурски долар

SGD

1

1.39622

0.71622

Тайландски бат

THB

100

5.56313

17.9755

Турска лира

TRY

100

5.16396

19.365

Щатски долар

USD

1

1.87448

0.533481

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1.01182

9.88318

Злато (в трой унции)

XAU

1

5505.04

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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