Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 19.02.2025

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 19.02.2025
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.1912
|
0.83949
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.27199
|
3.05624
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.31963
|
0.757788
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.07295
|
0.482404
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.57289
|
3.88668
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.79184
|
12.8339
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62218
|
3.81362
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.36103
|
0.423544
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.4102
|
4.14903
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.86368
|
205.606
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.14502
|
8733.47
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.28946
|
1.89055
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.15775
|
46.3446
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.33686
|
74.8021
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.23466
|
80.994
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.2998
|
769.349
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.22762
|
10.837
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.22034
|
2.36948
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.68186
|
5.9458
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.07157
|
0.93321
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.22473
|
31.0103
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.68575
|
2.13413
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.92942
|
2.5449
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.7441
|
5.73362
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.39622
|
0.71622
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.56313
|
17.9755
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.16396
|
19.365
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.87448
|
0.533481
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
10
|
1.01182
|
9.88318
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
5505.04
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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