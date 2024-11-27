Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 27.11.2024

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 27.11.2024
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.20381
|
0.830696
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.19095
|
3.13386
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.32088
|
0.757071
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.10101
|
0.475962
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.56176
|
3.90357
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.74065
|
12.9188
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62235
|
3.81337
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.34512
|
0.426417
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.38664
|
4.18999
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.74624
|
210.693
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.17079
|
8541.24
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.07955
|
1.96868
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.20018
|
45.4508
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.35164
|
73.9842
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.22507
|
81.628
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.33383
|
749.721
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
8.95256
|
11.17
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.18055
|
2.39203
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.67308
|
5.977
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.09307
|
0.914854
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.16119
|
31.6337
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.53578
|
2.20469
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.92989
|
2.5446
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.69644
|
5.8947
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.38251
|
0.723322
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.38396
|
18.5737
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.35872
|
18.6612
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.85721
|
0.538442
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
10
|
1.02351
|
9.7703
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
4898.02
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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