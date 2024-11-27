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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 27.11.2024

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 27.11.2024
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 27.11.2024
Снимка: Владимир Шоков, БТА/архив
София,  
27.11.2024 18:12
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.20381

0.830696

Бразилски реал

BRL

10

3.19095

3.13386

Канадски долар

CAD

1

1.32088

0.757071

Швейцарски франк

CHF

1

2.10101

0.475962

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.56176

3.90357

Чешка крона

CZK

100

7.74065

12.9188

Датска крона

DKK

10

2.62235

3.81337

Британска лира

GBP

1

2.34512

0.426417

Хонконгски долар

HKD

10

2.38664

4.18999

Унгарски форинт

HUF

1000

4.74624

210.693

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.17079

8541.24

Израелски шекел

ILS

10

5.07955

1.96868

Индийска рупия

INR

100

2.20018

45.4508

Исландска крона

ISK

100

1.35164

73.9842

Японска йена

JPY

100

1.22507

81.628

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.33383

749.721

Мексиканско песо

MXN

100

8.95256

11.17

Малайзийски рингит

MYR

10

4.18055

2.39203

Норвежка крона

NOK

10

1.67308

5.977

Новозеландски долар

NZD

1

1.09307

0.914854

Филипинско песо

PHP

100

3.16119

31.6337

Полска злота

PLN

10

4.53578

2.20469

Румънска лея

RON

10

3.92989

2.5446

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.69644

5.8947

Сингапурски долар

SGD

1

1.38251

0.723322

Тайландски бат

THB

100

5.38396

18.5737

Турска лира

TRY

100

5.35872

18.6612

Щатски долар

USD

1

1.85721

0.538442

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1.02351

9.7703

Злато (в трой унции)

XAU

1

4898.02

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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