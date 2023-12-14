Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 14.12.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 14.12.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.20078
|
0.832792
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.6661
|
2.72769
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.33258
|
0.750424
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.06094
|
0.485215
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.51179
|
3.98122
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.01307
|
12.4796
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62295
|
3.8125
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.27541
|
0.439481
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.2942
|
4.35882
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.15465
|
194
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.15573
|
8652.54
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.85752
|
2.05866
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.14943
|
46.524
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.30128
|
76.8474
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.26346
|
79.1477
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.3845
|
722.282
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.03483
|
9.66342
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.83353
|
2.60856
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.69806
|
5.88907
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.11108
|
0.900025
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.21408
|
31.1131
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.53547
|
2.20484
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93432
|
2.54174
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.7494
|
5.71625
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.34634
|
0.742754
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.12722
|
19.5037
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
6.17618
|
16.1912
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.79122
|
0.558279
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.64922
|
10.3635
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3639.25
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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