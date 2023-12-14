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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 14.12.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 14.12.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 14.12.2023
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
14.12.2023 17:41
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.20078

0.832792

Бразилски реал

BRL

10

3.6661

2.72769

Канадски долар

CAD

1

1.33258

0.750424

Швейцарски франк

CHF

1

2.06094

0.485215

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.51179

3.98122

Чешка крона

CZK

100

8.01307

12.4796

Датска крона

DKK

10

2.62295

3.8125

Британска лира

GBP

1

2.27541

0.439481

Хонконгски долар

HKD

10

2.2942

4.35882

Унгарски форинт

HUF

1000

5.15465

194

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.15573

8652.54

Израелски шекел

ILS

10

4.85752

2.05866

Индийска рупия

INR

100

2.14943

46.524

Исландска крона

ISK

100

1.30128

76.8474

Японска йена

JPY

100

1.26346

79.1477

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.3845

722.282

Мексиканско песо

MXN

10

1.03483

9.66342

Малайзийски рингит

MYR

10

3.83353

2.60856

Норвежка крона

NOK

10

1.69806

5.88907

Новозеландски долар

NZD

1

1.11108

0.900025

Филипинско песо

PHP

100

3.21408

31.1131

Полска злота

PLN

10

4.53547

2.20484

Румънска лея

RON

10

3.93432

2.54174

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.7494

5.71625

Сингапурски долар

SGD

1

1.34634

0.742754

Тайландски бат

THB

100

5.12722

19.5037

Турска лира

TRY

100

6.17618

16.1912

Щатски долар

USD

1

1.79122

0.558279

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.64922

10.3635

Злато (в трой унции)

XAU

1

3639.25

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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