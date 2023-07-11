Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 11.07.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 11.07.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.18585
|
0.843277
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.64357
|
2.74456
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.34071
|
0.745873
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.01778
|
0.495594
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.47126
|
4.04652
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.19883
|
12.1969
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62425
|
3.81061
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.298
|
0.435161
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.27361
|
4.39829
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.1537
|
194.035
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.17268
|
8527.48
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.80324
|
2.08193
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.15958
|
46.3053
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.3314
|
75.1089
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.2678
|
78.8768
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.37516
|
727.188
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.0428
|
9.58957
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.8214
|
2.61684
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.70785
|
5.85532
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.10088
|
0.908364
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.21751
|
31.0799
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.38891
|
2.27847
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.95197
|
2.53038
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.66312
|
6.0128
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.32617
|
0.754051
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.11877
|
19.5359
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
6.81719
|
14.6688
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.77981
|
0.561858
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.54282
|
10.4791
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3443.18
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
news.modal.header
news.modal.text