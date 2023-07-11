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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 11.07.2023

Елена Савова
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 11.07.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 11.07.2023
Снимка: БТА, архив
София ,  
11.07.2023 19:00
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.18585

0.843277

Бразилски реал

BRL

10

3.64357

2.74456

Канадски долар

CAD

1

1.34071

0.745873

Швейцарски франк

CHF

1

2.01778

0.495594

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.47126

4.04652

Чешка крона

CZK

100

8.19883

12.1969

Датска крона

DKK

10

2.62425

3.81061

Британска лира

GBP

1

2.298

0.435161

Хонконгски долар

HKD

10

2.27361

4.39829

Унгарски форинт

HUF

1000

5.1537

194.035

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.17268

8527.48

Израелски шекел

ILS

10

4.80324

2.08193

Индийска рупия

INR

100

2.15958

46.3053

Исландска крона

ISK

100

1.3314

75.1089

Японска йена

JPY

100

1.2678

78.8768

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.37516

727.188

Мексиканско песо

MXN

10

1.0428

9.58957

Малайзийски рингит

MYR

10

3.8214

2.61684

Норвежка крона

NOK

10

1.70785

5.85532

Новозеландски долар

NZD

1

1.10088

0.908364

Филипинско песо

PHP

100

3.21751

31.0799

Полска злота

PLN

10

4.38891

2.27847

Румънска лея

RON

10

3.95197

2.53038

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.66312

6.0128

Сингапурски долар

SGD

1

1.32617

0.754051

Тайландски бат

THB

100

5.11877

19.5359

Турска лира

TRY

100

6.81719

14.6688

Щатски долар

USD

1

1.77981

0.561858

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.54282

10.4791

Злато (в трой унции)

XAU

1

3443.18

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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