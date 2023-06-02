Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 02.06.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 02.06.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.20374
|
0.830744
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.63862
|
2.74829
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.35417
|
0.73846
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.00433
|
0.49892
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.57126
|
3.88914
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.26745
|
12.0956
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.6257
|
3.80851
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.27607
|
0.439354
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.31882
|
4.31254
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.26667
|
189.873
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.22424
|
8168.33
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.85185
|
2.06107
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.20654
|
45.3198
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.30302
|
76.7448
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.3086
|
76.4175
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.39537
|
716.656
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.03743
|
9.6392
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.96978
|
2.51903
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.65119
|
6.05624
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.10799
|
0.902535
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.25256
|
30.745
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.3487
|
2.29954
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.94146
|
2.53713
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.69329
|
5.90566
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.35127
|
0.740045
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.25041
|
19.0461
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
8.70256
|
11.4909
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.81718
|
0.550303
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.33744
|
10.7096
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3574.06
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/СЛС/
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