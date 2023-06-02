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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 02.06.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 02.06.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 02.06.2023
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
02.06.2023 17:47
 (БТА)

 

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.20374

0.830744

Бразилски реал

BRL

10

3.63862

2.74829

Канадски долар

CAD

1

1.35417

0.73846

Швейцарски франк

CHF

1

2.00433

0.49892

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.57126

3.88914

Чешка крона

CZK

100

8.26745

12.0956

Датска крона

DKK

10

2.6257

3.80851

Британска лира

GBP

1

2.27607

0.439354

Хонконгски долар

HKD

10

2.31882

4.31254

Унгарски форинт

HUF

1000

5.26667

189.873

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.22424

8168.33

Израелски шекел

ILS

10

4.85185

2.06107

Индийска рупия

INR

100

2.20654

45.3198

Исландска крона

ISK

100

1.30302

76.7448

Японска йена

JPY

100

1.3086

76.4175

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.39537

716.656

Мексиканско песо

MXN

10

1.03743

9.6392

Малайзийски рингит

MYR

10

3.96978

2.51903

Норвежка крона

NOK

10

1.65119

6.05624

Новозеландски долар

NZD

1

1.10799

0.902535

Филипинско песо

PHP

100

3.25256

30.745

Полска злота

PLN

10

4.3487

2.29954

Румънска лея

RON

10

3.94146

2.53713

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.69329

5.90566

Сингапурски долар

SGD

1

1.35127

0.740045

Тайландски бат

THB

100

5.25041

19.0461

Турска лира

TRY

100

8.70256

11.4909

Щатски долар

USD

1

1.81718

0.550303

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.33744

10.7096

Злато (в трой унции)

XAU

1

3574.06

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/СЛС/

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