Администрацията на Тръмп подкрепя искането на „Байер“ за ограничаване на съдебните дела срещу „Раундъп“

Правителството на Съединените щати подкрепи германския химичен концерн „Байер“ (Bayer) в съдебния спор за милиарди долари относно предполагаеми ракови рискове, свързани с хербицида „Раундъп“ (Roundup). В публично публикувано и цитирано от Ройтерс писмо министърът на правосъдието и главен прокурор Джон Сауер призова Върховния съд на САЩ да разгледа случая, като по този начин подкрепи основния аргумент на компанията – че разрешението за употреба на пестицид, издадено от федерална агенция, не може да бъде обезсилено чрез индивидуални съдебни искове на щатско ниво.

Ако Върховният съд се произнесе в полза на „Байер“, решението би могло да освободи концерна от значителна част от натрупаните искове. Конкретното дело се отнася до искане на компанията за отмяна на решение на съд в щата Мисури, който присъди на ищец обезщетение от 1,25 милиона долара. Това е един от повече от 67 000 подобни случая, пред които е изправен концернът в САЩ.

„Байер“ придоби американския производител на семена „Монсанто“ (Monsanto) през 2018 г. за 63 милиарда долара, с което наследи и огромната вълна от съдебни претенции. Компанията продължава да твърди, че десетилетия научни изследвания доказват безопасността на активната съставка на „Раундъп“ – глифозат.

Препаратът е един от най-широко използваните хербициди в Съединените щати.

„Байер“ е изплатила около 10 милиарда долара за извънсъдебно уреждане на по-голямата част от съдебните дела, висящи към 2020 г., свързани с „Раундъп“, но не успя да постигне споразумение, което да обхване бъдещи искове. Оттогава насам продължават да се подават нови дела. Ищците твърдят, че са развили неходжкинов лимфом и други форми на рак вследствие на употребата на „Раундъп“ – както в домашна, така и в професионална среда.

Компанията регистрира смесени резултати по делата, свързани с хербицида. „Байер“ спечели поредица от съдебни процеси, но през последните години беше осъдена да изплати значителни обезщетения, включително 2,1 милиарда долара по дело в щата Джорджия през март.

„Байер“ постигна извънсъдебно споразумение по делото в Джорджия и по още три дела, които бяха на етап обжалване през ноември.

Компанията заплаши да изтегли препарата от американския пазар, докато продължава да се защитава срещу съдебните претенции. Междувременно „Байер“ замени глифозата в потребителските продукти, предлагани в САЩ, с други активни вещества за унищожаване на плевели.