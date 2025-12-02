Подробно търсене

Администрацията на Тръмп подкрепя искането на „Байер“ за ограничаване на съдебните дела срещу „Раундъп“

Бойчо Попов
Администрацията на Тръмп подкрепя искането на „Байер“ за ограничаване на съдебните дела срещу „Раундъп“
Администрацията на Тръмп подкрепя искането на „Байер“ за ограничаване на съдебните дела срещу „Раундъп“
Снимка: AP/Haven Daley, архив
Вашингтон ,  
02.12.2025 09:38
 (БТА)

Правителството на Съединените щати подкрепи германския химичен концерн „Байер“ (Bayer) в съдебния спор за милиарди долари относно предполагаеми ракови рискове, свързани с хербицида „Раундъп“ (Roundup). В публично публикувано и цитирано от Ройтерс писмо министърът на правосъдието и главен прокурор Джон Сауер призова Върховния съд на САЩ да разгледа случая, като по този начин подкрепи основния аргумент на компанията – че разрешението за употреба на пестицид, издадено от федерална агенция, не може да бъде обезсилено чрез индивидуални съдебни искове на щатско ниво. 

Ако Върховният съд се произнесе в полза на „Байер“, решението би могло да освободи концерна от значителна част от натрупаните искове. Конкретното дело се отнася до искане на компанията за отмяна на решение на съд в щата Мисури, който присъди на ищец обезщетение от 1,25 милиона долара. Това е един от повече от 67 000 подобни случая, пред които е изправен концернът в САЩ. 

„Байер“ придоби американския производител на семена „Монсанто“ (Monsanto) през 2018 г. за 63 милиарда долара, с което наследи и огромната вълна от съдебни претенции. Компанията продължава да твърди, че десетилетия научни изследвания доказват безопасността на активната съставка на „Раундъп“ – глифозат.

Препаратът е един от най-широко използваните хербициди в Съединените щати.

„Байер“ е изплатила около 10 милиарда долара за извънсъдебно уреждане на по-голямата част от съдебните дела, висящи към 2020 г., свързани с „Раундъп“, но не успя да постигне споразумение, което да обхване бъдещи искове. Оттогава насам продължават да се подават нови дела. Ищците твърдят, че са развили неходжкинов лимфом и други форми на рак вследствие на употребата на „Раундъп“ – както в домашна, така и в професионална среда. 

Компанията регистрира смесени резултати по делата, свързани с хербицида. „Байер“ спечели поредица от съдебни процеси, но през последните години беше осъдена да изплати значителни обезщетения, включително 2,1 милиарда долара по дело в щата Джорджия през март

„Байер“ постигна извънсъдебно споразумение по делото в Джорджия и по още три дела, които бяха на етап обжалване през ноември.

Компанията заплаши да изтегли препарата от американския пазар, докато продължава да се защитава срещу съдебните претенции. Междувременно „Байер“ замени глифозата в потребителските продукти, предлагани в САЩ, с други активни вещества за унищожаване на плевели.

/БП/

Свързани новини

13.05.2025 11:50

"Байер" отчете по-малък спад от очакваното на печалбата си през първото тримесечие

Германската фармацевтична и агрохимическа група "Байер" (Bayer) отчете спад от 7,4 на сто на оперативната си печалба през първото тримесечие, коригирана спрямо еднократни и извънредни приходи или разходи. Акциите на "Байер" поскъпнаха с над 9,6 на
22.03.2025 16:04

Съд в щата Джорджия глоби "Байер" с над 2 млрд. долара заради вреди от препарата "Раундъп", от компанията ще обжалват

Германския агрохимически и фармацевтичен концерн "Байер" (Bayer) беше осъден от съд в щата Джорджия да плати около 2,1 милиарда долара на ищец, който е посочил в молбата си, че препаратът за борба с плевелите на компанията "Раундъп" (Roundup) му е
16.08.2024 19:40

Акциите на "Байер" скочиха след спечелването на ключово дело в САЩ

Акциите на германския фармацевтичен и агрохимичен коцерн "Байер" (Bayer) силно поскъпнаха на Франкфуртската фондова борса днес след новината за спечелване на ключово дело в САЩ, съобщи френското издание "Фигаро". Правният казус е свързан с хербицида
05.06.2024 15:50

"Байер" да плати по-малки обезщетения по делото "Раундъп", постанови американски съд

Германската фармацевтична и агрохимическа компания "Байер" (Bayer) трябва да плати значително по-малко обезщетение по делото с базирания на забранения химикал глифоцат хербицид "Раундъп", постанови съд във Филаделфия, предаде ДПА. Съдът намали
08.11.2023 15:16

"Байер" отчете загуби за милиарди евро през третото тримесечие

Германският фармацевтичен и агрохимичен гигант "Байер" (Bayer) отчете сериозен спад на продажбите през третото тримесечие, продължавайки лошото си представяне за пореден отчетен период, предаде ДПА. Компанията призна, че надеждите за подобрение са
01.11.2023 11:36

"Байер" губи трето дело в САЩ за поражения, нанесени от препарата глифозат

Германската химическа корпорация "Байер" (Bayer) загуби трето поредно дело в САЩ, заведено срещу нея с обвинения, че препаратът глифозат, който тя произвежда, причинява рак при хората, предаде ДПА. Съдебно жури в щатския съд на Калифорния в Сан

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:09 на 02.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация