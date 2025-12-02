Няма клиенти без електрозахранване на територията на София, съобщиха от електроразпределителното дружество

Няма клиенти без електрозахранване на територията на София към 09:00 часа днес, съобщиха от пресцентъра на "Електрохолд България".

От дружеството допълват, че благодарение на бързата и професионална реакция на екипите на ЕРМ Запад, електрозахранването, което беше прекъснато снощи поради пожар в колектор, е възстановено в рамките на два часа.

Причините за пожара се изясняват от компетентните органи.

БТА припомня, че пожар в колектор на ЕРМ Запад причини изключване на 15 извода средно напрежение, захранващи части от центъра на София, около 21:00 часа снощи. По информация на дружеството, към 23:00 часа електрозахранването е възстановено.