Австрийският концерн „Фьосталпине“ планира да съкрати 340 работни места в провинция Щирия заради ефектите от митата и скъпата енергия

Специално за БТА от Цветана Делибалтова
Снимка: AP/Gregorio Borgia, архив
Виена,  
12.11.2025 16:55
 (БТА)

Австрийският стоманодобивен концерн „Фьосталпине“ (Voestalpine) със седалище в Линц съобщи за ръст на печалбата си през първото си полугодие, приключващо в края на септември, но и за планове за нови съкращения на работни места, информира днес Австрийското радио и телевизия.

Печалбата след облагане с данъци е нараснала с 8,6 процента до 198,6 милиона евро „в една предизвикателна среда“, заявиха от компанията. Приходите от продажби са спаднали с 5,6 процента на 7,6 милиарда евро. След обявяването на резултатите генералният директор на концерна Херберт Айбенщайнер говори за „много солиден резултат въпреки продължаващите предизвикателни условия“ с оглед на икономическата несигурност, митата и търговските ограничения. Стоманодобивният концерн „не очаква подобрение на икономическата ситуация през следващите месеци“ и затова ще продължи да прилага последователно текущите мерки за реорганизация.

Към края на септември броят на служителите на „Фьосталпине“ е намалял с 4,1 на сто в световен мащаб - до 49 614 души. Сега се планират още съкращения в заводите в Мюрцушлаг и Киндберг в провинция Щирия, където ще бъдат съкратени 340 работни места, потвърди ръководителят на концерна при представянето на резултатите. Като причина за съкращенията бяха посочени митата върху вноса в САЩ и високите цени на енергията. 

Дейностите на концерна в сферите на железопътната инфраструктура, авиацията и складовата техника са се развили много добре, се изтъква в отчета. В същото време представянето при сегментите строителство, машиностроене и потребителски стоки продължава да е влошено.

През първите шест месеца на текущата финансова година на „Фьосталпине“ се регистрира спад в търсенето на продукти от енергийния сектор. Продуктите на подразделението за стомана на концерна за международни тръбопроводни проекти продължават да се търсят, докато бизнесът за автомобилни части е засегнат от „продължаващото много сдържано развитие на автомобилното производство, особено в Европа, и най-вече в Германия“.

/ИЦ/

