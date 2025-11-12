„Байер“ отчита по-високи провизии и загуба за тримесечието, но потвърждава годишната си прогноза

Германският химичен и фармацевтичен концерн „Байер“ (Bayer) е реализирал приходи от 9,66 милиарда евро през третото тримесечие, съобщи компанията. Резултатът съответства на очакванията на анализаторите (9,7 млрд. евро), предава ДПА.

Печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA), коригирана спрямо извънредни фактори, е нараснала с 20,8 на сто до 1,51 милиарда евро, над прогнозата на анализаторите за 1,28 млрд. евро. На коригирана база компанията отчита печалба от 0,57 евро на акция, което е увеличение от близо 138 на сто.

Въпреки това нетният резултат остава отрицателен - „Байер“ е регистрирал загуба от 963 милиона евро, основно заради нови съдебни разходи и провизии.

„В тази решаваща година сме в добра позиция да постигнем прогнозата на концерна за 2025 г., която повишихме през предходното тримесечие“, казва главният изпълнителен директор на „Байер“ Бил Андерсън.

В подразделението „Потребителско здраве“ компанията вече очаква по-слаб растеж на приходите, но прогнозата за печалбата остава непроменена.

Поради допълнителните провизии за съдебни спорове „Байер“ предвижда за цялата година специални ефекти върху EBITDA в диапазона от минус 4,0 до минус 3,5 милиарда евро (предишна прогноза: от минус 3,5 до минус 2,5 млрд. евро) и върху EBIT между минус 3,0 и минус 2,5 милиарда евро (предишна прогноза: от минус 2,5 до минус 1,5 млрд. евро), съобщи компанията.