Подробно търсене

„Байер“ отчита по-високи провизии и загуба за тримесечието, но потвърждава годишната си прогноза

Бойчо Попов
„Байер“ отчита по-високи провизии и загуба за тримесечието, но потвърждава годишната си прогноза
„Байер“ отчита по-високи провизии и загуба за тримесечието, но потвърждава годишната си прогноза
Снимка: AP/Martin Meissner, архив
Леверкузен ,  
12.11.2025 10:40
 (БТА)

Германският химичен и фармацевтичен концерн „Байер“ (Bayer) е реализирал приходи от 9,66 милиарда евро през третото тримесечие, съобщи компанията. Резултатът съответства на очакванията на анализаторите (9,7 млрд. евро), предава ДПА.  

Печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA), коригирана спрямо извънредни фактори, е нараснала с 20,8 на сто до 1,51 милиарда евро, над прогнозата на анализаторите за 1,28 млрд. евро. На коригирана база компанията отчита печалба от 0,57 евро на акция, което е увеличение от близо 138 на сто.

Въпреки това нетният резултат остава отрицателен - „Байер“ е регистрирал загуба от 963 милиона евро, основно заради нови съдебни разходи и провизии.

„В тази решаваща година сме в добра позиция да постигнем прогнозата на концерна за 2025 г., която повишихме през предходното тримесечие“, казва главният изпълнителен директор на „Байер“ Бил Андерсън.

В подразделението „Потребителско здраве“ компанията вече очаква по-слаб растеж на приходите, но прогнозата за печалбата остава непроменена.

Поради допълнителните провизии за съдебни спорове „Байер“ предвижда за цялата година специални ефекти върху EBITDA в диапазона от минус 4,0 до минус 3,5 милиарда евро (предишна прогноза: от минус 3,5 до минус 2,5 млрд. евро) и върху EBIT между минус 3,0 и минус 2,5 милиарда евро (предишна прогноза: от минус 2,5 до минус 1,5 млрд. евро), съобщи компанията.

/БП/

Свързани новини

08.10.2025 11:25

Николай Матеев е новият управител на "Байер България"

От началото на октомври тази година Николай Матеев е новият управител на "Байер България" ЕООД., съобщава компанията. Николай Матеев ще съчетава тази позиция със сегашната си роля на ръководител „Фармацевтични продукти“ за компанията в България.
13.05.2025 11:50

"Байер" отчете по-малък спад от очакваното на печалбата си през първото тримесечие

Германската фармацевтична и агрохимическа група "Байер" (Bayer) отчете спад от 7,4 на сто на оперативната си печалба през първото тримесечие, коригирана спрямо еднократни и извънредни приходи или разходи. Акциите на "Байер" поскъпнаха с над 9,6 на
22.03.2025 16:04

Съд в щата Джорджия глоби "Байер" с над 2 млрд. долара заради вреди от препарата "Раундъп", от компанията ще обжалват

Германския агрохимически и фармацевтичен концерн "Байер" (Bayer) беше осъден от съд в щата Джорджия да плати около 2,1 милиарда долара на ищец, който е посочил в молбата си, че препаратът за борба с плевелите на компанията "Раундъп" (Roundup) му е
09.10.2024 18:23

Акциите на "Байер" поевтиняха с над 7 на сто, след като съд в САЩ обяви намерение да преразгледа делото, свързано с "Монсанто"

Акциите на германския фармацевтичен и агрохимичен концерн "Байер" (Bayer) поевтиняха с над 7 на сто днес, след като съд в САЩ заяви, че ще преразгледа дело, според което предлагането на продукти, произведени от компания "Монсанто" (Monsanto), са
16.08.2024 19:40

Акциите на "Байер" скочиха след спечелването на ключово дело в САЩ

Акциите на германския фармацевтичен и агрохимичен коцерн "Байер" (Bayer) силно поскъпнаха на Франкфуртската фондова борса днес след новината за спечелване на ключово дело в САЩ, съобщи френското издание "Фигаро". Правният казус е свързан с хербицида

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:57 на 12.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация