Обединен подбор за „Експерт печатни издания“ обяви АЕЦ „Козлодуй“ на сайта си. Кандидатите следва да имат образователно-квалификационна степен – магистър по професионални направления – „Филология” и „Обществени комуникации и информационни науки”.

За заемане на длъжността се изискват не по-малко от три години професионален опит в подготовката на печатни издания, включително като автор на текстове, редактор или коректор, или журналистически опит, е посочено още в обявата. Желаещите да заемат длъжността трябва да притежават компютърна грамотност и да ползват английски език.

Задълженията на избраният кандидат ще бъдат свързани с подготовка, редакция и корекция на текстове за печатните издания и други информационни материали на атомната електроцентрала. Подготовка на документацията, необходима за реализация на печатни издания за популяризиране на дейността и постиженията на АЕЦ сред персонала на централата и обществеността като периодични издания, годишен отчет на дружеството, брошури, дипляни и постери са също част от ангажиментите на експертът, който ще бъде нает.

До 16 ноември се подават документи, а повече подробности има в сайта на АЕЦ „Козлодуй“. Работното място е по чл. 68 от Кодекса на труда.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 хил. жители. „Избирам България" е финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края на юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката „Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.