Подробно търсене

Обединен подбор за „Експерт печатни издания“ обяви АЕЦ „Козлодуй

Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Обединен подбор за „Експерт печатни издания“ обяви АЕЦ „Козлодуй
Обединен подбор за „Експерт печатни издания“ обяви АЕЦ „Козлодуй
БТА, АЕЦ "Козлодуй" Снимка: АЕЦ "Козлодуй"/архив
Козлодуй,  
12.11.2025 08:22
 (БТА)
Етикети

Обединен подбор за „Експерт печатни издания“ обяви АЕЦ „Козлодуй“ на сайта си. Кандидатите следва да имат образователно-квалификационна степен – магистър по професионални направления – „Филология” и „Обществени комуникации и информационни науки”. 

За заемане на длъжността се изискват не по-малко от три години професионален опит в подготовката на печатни издания, включително като автор на текстове, редактор или коректор, или журналистически опит, е посочено още в обявата. Желаещите да заемат длъжността трябва да притежават компютърна грамотност и да ползват английски език. 

Задълженията на избраният кандидат ще бъдат свързани с подготовка, редакция и корекция на текстове за печатните издания и други информационни материали на атомната електроцентрала. Подготовка на документацията, необходима за реализация на печатни издания за популяризиране на дейността и постиженията на АЕЦ сред персонала на централата и обществеността като периодични издания, годишен отчет на дружеството, брошури, дипляни и постери са също част от ангажиментите на експертът, който ще бъде нает.

До 16 ноември се подават документи, а повече подробности има в сайта на АЕЦ „Козлодуй“. Работното място е по чл. 68 от Кодекса на труда. 

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 хил. жители. „Избирам България" е финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края на юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката „Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.

/БП/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:27 на 12.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация