Общинските съветници в Шумен отложиха предложени промени в решение за управление на отпадъците и отхвърлиха промени в транспортната схема

На заседанието на Общинския съвет в Шумен бе взето решение да се отложи за ноември разглеждането на докладна записка за промяна в решение на заседание на Общински съвет - Шумен относно предложението за изготвяне на „Визия за управление на отпадъците на територията на Регионалното сдружение за управление на отпадъците (РСУО) - Шумен“.

Общинските съветници отхвърлиха предложената с докладна записка от зам.-кмета на община Шумен Даниела Савчева промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението с автобусен транспорт (автобус номер 7).

В началото на заседанието на Общинския съвет цветя бяха поднесени от кмета на Шумен проф. Христо Христов и от общински съветници на председателя на Общинския съвет Ася Аспарухова по случай рождения ѝ ден.

Както БТА съобщи, снощи общинските съветници в Шумен след разглеждане на 20 точки от дневния ред, взеха решение за отлагане на заседанието на Общинския съвет за 31 октомври 2025 г. През месец септември т.г. заседанието на Общинския съвет също бе в два дни.