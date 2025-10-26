Подробно търсене

Загинал е един човек, а 17 са ранени при пътни инциденти през изминалото денонощие в страната

Нелли Желева
Снимка: Иван Ласкин/БТА, архив
София,  
26.10.2025 12:58
 (БТА)

Един човек е загинал, а 17 души са ранени при 15 пътни инциденти през изминалото денонощие у нас, съобщава МВР на интернет страницата си.

В София са регистрирани 22 леки пътни произшествия, две тежки, ранени са двама души.

Според справката на полицията от началото на годината у нас са станали 5523 пътнотранспортни произшествия, 363-ма души са загинали, 6886 са ранени.

