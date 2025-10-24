Гурково отбелязва своя духовен празник на Димитровден с тържествена литургия, кулинарна надпревара, фотографска изложба и други инициативи

Гурково ще отбележи своя духовен празник на 26 октомври - Димитровден. Празникът е сред най-обичаните и събира жители и гости на Гурково, за да споделят заедно духа на традицията, вярата и обичта към родното място, съобщиха от местната администрация.

Програмата ще започне с тържествена света литургия в храм „Свети Димитър“, след което празничните прояви ще продължат на площад „Войвода Генчо Къргов“, където ще се проведат кулинарна надпревара „Най-вкусна гурковска питка за Димитровден“, фермерски пазар, инициативата „Здравей, здраве“ и здравословен кът с участието на РЗИ-Стара Загора, посочват от Община Гурково.

Кулминацията на празничния ден ще бъде „Гурковското веселие на Димитровден“ на градския площад, където присъстващите ще могат да опитат от празничен курбан на мегдана. Програмата включва концерт на оркестър „Настроение“ и традиционното за деня „Димитровско хоро“, което ще поведат всички именници, посочват още от администрацията.

В същия ден в Младежкия клуб ще бъде открита изложба с фотографиите от Първия национален пленер по фотография „Биорали – Гурково“, съобщи за БТА Бедрос Азинян, фотограф и създател на казанлъшката фондация „Артин Азинян“, която е организатор на пленера. Освен фотоси на Бедрос Азинян – фотограф-художник с десетки национални и международни награди, изложбата ще представи кадри на казанлъшкия режисьор и фотограф Румен Сомов, създател на първия музей на Бай Ганьо у нас; Генчо Петков, удостоен с множество международни отличия и дългогодишен преподавател по фотография във Великотърновския университет; Константин Зайков – автор с участия в изложби в над 85 държави и организатор на международния конкурс „Кукерландия“, и Славчо Славов – фотограф и дизайнер, свързан с международни арт проекти и организатор на „Фотографски салон“ - Стара Загора.

Фотографиите са от празника „Заедно пишем историята – 51 години град Гурково“, който се състоя в периода 4–6 септември 2025 г.